РФ атаковала Харьков: есть "прилеты" в жилых кварталах

Вечером 28 февраля российские беспилотники атаковали Харьков, в городе прогремели взрывы.

Беспилотники атаковали Харьков. Фото из открытых источников

Об атаке вражеских БПЛА сообщил глава города Игорь Терехов.

По его словам, "прилеты" зафиксированы в двух районах Харькова.

"Предварительно удар совершен по центральной части города, в районе жилой застройки. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Есть еще один прилет, предварительно в Шевченковском районе, и снова рядом с жилыми многоэтажками", — сообщил Игорь Терехов.

Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время встречи в Белом доме президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского возник спор. Вероятно, спор начался после того, что Зеленский не согласился на первоочередное прекращение огня без гарантий. Трамп отметил, что Украина не может фактически диктовать условия, и либо соглашается, либо выходит в соглашения. Трамп посоветовал Зеленскому изменить отношение и быть благодарным, отметив, что Украина не благодарна. При этом подчеркнул: "У вас нет карт на руках".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что по данным немецкого издания Bild, в Белом доме произошел конфликт между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который завершился тем, что Трамп приказал Зеленскому покинуть помещение. Как отмечают источники, спор возник при обсуждении вопросов безопасности и возможных компромиссов со стороны Украины. Выразив недовольство позицией украинского лидера, Трамп прервал встречу и попросил Зеленского покинуть кабинет.