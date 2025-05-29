РФ активно наступает: на Сумщине ожесточенные бои

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Марьян Ощановский
Российская армия активизировала наступательные действия в населенном пункте Беловоды, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".
В Сумской области активизировались бои. Фото из открытых источников
По его словам, общая картина на линии боевого столкновения несколько сложнее, чем описываются в официальных сводках.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новой угрозой на фронте являются дроны на оптоволокне, пишет BBC. Как отметили в BBC, когда дроны начали масштабно использоваться в российско-украинской войне, обе армии оснастили свои машины системами радиоэлектронной борьбы, которые могли обезвредить БПЛА. Однако когда появились беспилотники на оптоволокне, эта защита стала бесполезной. Издание отмечает, что Россия имеет преимущество в развертывании этих устройств, а Украина пытается наращивать их производство.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что к ситуации на границе Сумской и Харьковской областей необходимо относиться максимально серьезно. "Понятно, что накопившихся РФ сил не хватит для захвата всех областей или областных центров. Задача, скорее всего, просто зайти вглубь территории и использовать это в переговорном процессе. Будут рассказывать, что могли бы и всю область забрать, просто не захотели", — отметил Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, враг не накопил критическое количество сил и средств.
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