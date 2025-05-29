РФ активно наступает: на Сумщине ожесточенные бои

Российская армия активизировала наступательные действия в населенном пункте Беловоды, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

В Сумской области активизировались бои. Фото из открытых источников

"В Сумской области активные бои в Беловодах. Противник пытается окончательно завладеть населенным пунктом и двигаться в направлении Яблоновки. Аналогичная ситуация и в Локне, где врагу стремится выйти к Юнаковке", – сообщил офицер ВСУ.

По его словам, общая картина на линии боевого столкновения несколько сложнее, чем описываются в официальных сводках.

"По факту нет широкой серой зоны. Но в целом ситуация без резких и значительных изменений. Врага удается сдерживать", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новой угрозой на фронте являются дроны на оптоволокне, пишет BBC. Как отметили в BBC, когда дроны начали масштабно использоваться в российско-украинской войне, обе армии оснастили свои машины системами радиоэлектронной борьбы, которые могли обезвредить БПЛА. Однако когда появились беспилотники на оптоволокне, эта защита стала бесполезной. Издание отмечает, что Россия имеет преимущество в развертывании этих устройств, а Украина пытается наращивать их производство.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что к ситуации на границе Сумской и Харьковской областей необходимо относиться максимально серьезно. "Понятно, что накопившихся РФ сил не хватит для захвата всех областей или областных центров. Задача, скорее всего, просто зайти вглубь территории и использовать это в переговорном процессе. Будут рассказывать, что могли бы и всю область забрать, просто не захотели", — отметил Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, враг не накопил критическое количество сил и средств.