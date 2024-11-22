РФ активизировались на Харьковщине: где атакует враг

Российские захватчики 21 ноября попытались штурмовать украинские позиции в городе Волчанск Харьковской области, сообщил командир взвода 24-й Отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов.

Россияне штурмовали в Харьковской области. Фото из открытых источников

По словам военного, наступление россиян провалилось, а враг понес потери техники и личного состава.

"Россияне покинули танк после первого прилета FPV-дрона. Две МТ-ЛБ и одну БМП сожгли украинские воины. 4 из 20 россиян добежали до украинских позиций и были уничтожены нашей пехотой. Остальные оккупанты уничтожены сбросами", — сообщил Станислав Бунятов.

Он также рассказал, что в Торецке ситуация сейчас сложная.

"Россияне бросают все силы, чтобы забрать под контроль высотки в центре Торецка. Это обеспечит им огневой контроль и доминирующую позицию для аэроразведки и ударных БПЛА", — сообщил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Франция не испугалась новой ядерной доктрины РФ, заявил министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро. "Ядерные угрозы Путина — это лишь риторика. Мы не позволим себя запугать этими угрозами", — прокомментировал Жан-Ноэль Барро. По словам французского министра, Путин использует ядерный шантаж последние 2,5 года, чтобы обеспокоить страны НАТО. Он заявил, что смена ядерной доктрины РФ не стала сюрпризом для Франции.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия России активизировалась восточнее Великой Новоселки на юге Донецкой области. Как сообщает паблик DeepState, 20 ноября российские захватчики совершили ряд штурмовых действий к востоку и северо-востоку от Великой Новоселки. По данным паблика, основные усилия армия РФ направляет на Раздольное, где 20 ноября при поддержке 5 единиц техники было заброшено десант численностью свыше взвода, и к западу от Новодонецкого, где российская армия провела механизированные атаки.