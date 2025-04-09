Российские захватчики пытаются обойти населенные пункты на Торецком направлении, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ наступает на Донбассе. Фото из открытых источников

"Россияне начинают обходить Торецкое направление, в частности, позиции Сил обороны Украины в окрестностях Нью-Йорка и Торецкая", — сообщил офицер ВСУ.

По его словам, на этом направлении у россиян есть продвижение.

"Почти год россияне берут Торецк, в котором до сих пор продолжаются бои в окрестностях, и более шести месяцев никак не могут продвинуться за Нью-Йорком. Поэтому оккупанты решили наступать южнее, вдоль трассы Авдеевка – Константиновка, в районе населенного пункта Калиново. За последние несколько дней россияне имели успех и подошли вплотную к селу. Пока их успехи ограничены, но не исключено, что наступление на этом участке продолжится", – рассказал военный "Алекс".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Государственного департамента США Темма Брюс прокомментировала ракетный удар РФ по Кривому Рогу, в результате которого погибли 20 человек. Представитель Госдепа повторила слова главы министерства Марко Рубио, что США узнают "достаточно скоро, через несколько недель, а не месяцев, серьезно ли Россия настроена на мир, или нет". "У нас нет времени. Каждый день, каждая уходящая неделя влияет на то, как живут люди. И некоторых из живущих сейчас завтра уже не будет в живых. Поэтому это происходит в срочном порядке. Это будет вопросом нескольких недель", — сказала Темма Брюс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель Государственного департамента США Темми Брюс в связи с обнародованными доказательствами участия китайских граждан в войне против Украины отметила роль Китая в поддержке российской агрессии.