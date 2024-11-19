РФ активизировалась на Запорожье: где штурмует враг

Российские захватчики усиленно штурмуют позиции ВСУ на Времивском выступлении и готовятся к наступлению в районе Гуляйполя и Орехового, сообщил спикер ОГО "Таврыя" Влад Волошин.

Россияне наступают на юге. Фото из открытых источников

По словам Влада Волошина, россияне ежедневно проводят до 15 штурмов в направлении Великой Новоселки. Таким образом, россияне пытаются отрезать логистику для украинских военных, которые держат позиции в районе Курахово.

"Враг продолжает не только обстрелы, но и штурмы. Они проходят небольшими группами пехоты от 5 до 10 человек, но для доставки и поддержки действий применяются ББМ. На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг готовится к штурму: пополняет боезапас и инженерную разведку, а также пытается провести разведку боем", — добавил Влад Волошин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Польши Анджей Дуда обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в попытке устранить избранного президента США Дональда Трампа от переговоров по поводу будущего Украины. В то же время Дуда не считает, что Трамп откажется поддерживать Украину. "Я убежден, что когда речь идет о войне в Украине, Трамп собирает данные и информацию. В этот момент он непрерывно собирает информацию в очень пристальной манере", — добавил президент Польши.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики уже несколько недель совершают штурмы на Покровском направлении с применением бронетехники, рассказывает лейтенант ВСУ с позывным "Алексом". "Последние несколько недель противник на Покровском направлении прибегает к штурмам, особенно в районе Юрьевки и Новоалексеевки. Россияне стандартно дают на штурм два танка и три гольфкара с пехотой. И так каждый день, даже по несколько раз в день. И так в районе каждой деревни", — сообщает он.