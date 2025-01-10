Российские оккупационные администрации начали формировать списки жителей временно оккупированных территорий Украины, которых планируют призвать в ряды армии РФ.

РФ усиливает давление в оккупации. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, Кремль планирует увеличить весной план по мобилизации украинцев на срочную службу, несмотря на проваленные результаты осенней кампании. Оптимизм оккупантов построен на расширении штатов военкоматов и паспортизации.

В Центре сопротивления отметили, что призванные на срочную службу украинцы подвергаются давлению с целью заключить контракт с последующей отправкой на линию боевого столкновения.

По данным Центра сопротивления, призванные осенью украинцы проходят службу преимущественно в Крыму.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активность врага на Покровском направлении в районе Воздвиженки связана с тем, чтобы обойти с флангов города Покровск и Мирноград, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "После взятия к югу от Покровска населенного пункта Шевченко вполне ожидаемо продвижение врага прекратилось на данном участке. Теперь в основном диверсионно-разведывательные группы пытаются проникать в город и FPV-дроны на оптоволокне летают там нон-стопом, даже уже перелетают город и пытаются охотиться как можно дальше", — рассказал военный.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум предложила переименовать часть США в "Мексиканскую Америку". Соответствующее предложение президент озвучила в ответ на идею новоизбранного президента США Дональда Трампа сменить название Мексиканского залива на "Залив Америки". При этом она подчеркнула, что "Мексиканский залив — это название, признанное ООН".