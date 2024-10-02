logo

BTC/USD

61367.30

ETH/USD

2451.10

LTC/USD

63.76

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

46.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Результаты скромные: почему не удается сформировать украинский легион в Польше
commentss НОВОСТИ Все новости

Результаты скромные: почему не удается сформировать украинский легион в Польше

Кто занимается вербовкой украинцев на войну в Польше

сегодня, 14:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Польше набирают украинский легион для защиты Украины, однако результатов работы почти нет. Количество украинцев, решивших присоединиться к украинскому легиону в Польше, оказалось "крайне малым". Об этом заявил глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире Wirtualna Polska, сообщает портал "Комментарии".

Результаты скромные: почему не удается сформировать украинский легион в Польше

Иллюстративное фото

По его словам, украинцы должны были пройти обучение и получить оружие для защиты Украины.

"Мы не несем ответственности за вербовку. Однако количество людей, которые должны были согласиться с украинской стороны, слишком мало", — заявил министр.

Он рассказал, что по вопросу формирования украинского легиона Польша отвечала за обучение, а Украина занималась набором бойцов.

"Мы были к этому готовы. Это было частью соглашения между Польшей и Украиной", – отметил он.

Также министр отметил, что с начала полномасштабной войны в Украине Польша уже подготовила около 20 000 украинских военных, которые сейчас воюют на фронте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине изменятся правила мобилизации. Кабинет Министров Украины разрешил военным частям проводить мобилизацию без ТЦК. Военные части могут мобилизовать резервистов и военнообязанных, добровольно желающих служить во время мобилизации.

Военным частям предоставили право

  • ⁠выдавать направления на военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе; ⁠

  • комплектовать боевые части добровольцами, желающими служить по призыву во время мобилизации.

Как это повлияет на мобилизационные процессы в Украине, читайте по ссылке.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости