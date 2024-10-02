Результаты скромные: почему не удается сформировать украинский легион в Польше

В Польше набирают украинский легион для защиты Украины, однако результатов работы почти нет. Количество украинцев, решивших присоединиться к украинскому легиону в Польше, оказалось "крайне малым". Об этом заявил глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире Wirtualna Polska, сообщает портал "Комментарии".



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По его словам, украинцы должны были пройти обучение и получить оружие для защиты Украины.

"Мы не несем ответственности за вербовку. Однако количество людей, которые должны были согласиться с украинской стороны, слишком мало", — заявил министр.

Он рассказал, что по вопросу формирования украинского легиона Польша отвечала за обучение, а Украина занималась набором бойцов.

"Мы были к этому готовы. Это было частью соглашения между Польшей и Украиной", – отметил он.

Также министр отметил, что с начала полномасштабной войны в Украине Польша уже подготовила около 20 000 украинских военных, которые сейчас воюют на фронте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине изменятся правила мобилизации. Кабинет Министров Украины разрешил военным частям проводить мобилизацию без ТЦК. Военные части могут мобилизовать резервистов и военнообязанных, добровольно желающих служить во время мобилизации.

Военным частям предоставили право

⁠выдавать направления на военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе; ⁠

комплектовать боевые части добровольцами, желающими служить по призыву во время мобилизации.

Как это повлияет на мобилизационные процессы в Украине, читайте по ссылке.



