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Результаты "Рамштайна": какую помощь "привезет" Умеров в Украину

Помогут ли партнеры Украине: что привезет Умеров из "Рамштайна"

12 февраля 2025, 21:23
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Кречмаровская Наталия

В среду, 12 февраля, состоялась очередная встреча "Рамштайн", на которой присутствовал министр обороны Украины Рустем Умеров. Министр подвел итоги встречи.

Результаты "Рамштайна": какую помощь "привезет" Умеров в Украину

По словам главы Минобороны, Украина получила очень мощные пакеты помощи от партнеров, пишет издание "РБК-Украина".

Министр обороны отметил, что на сегодняшней встрече было 50 стран, среди вопросов обсудили бюджеты и приоритеты на 2025 год.

"Безопасная помощь будет продолжаться. ПВО, интерцепторы, артиллерия, боеприпасы, армированная бронетехника были в приоритете, получили очень мощные пакеты помощи… И от каждого из присутствующих, что они будут продолжать эту помощь в этом году и в предстоящие годы", — подчеркнул он.

В то же время министр отметил, что сегодня был проведен ряд двусторонних встреч.

"Начали с министром обороны США, затем прошли встречи с европейскими партнерами. Считаю, "Рамштайн" состоялся продуктивно. Договорились, что следующий "Рамштайн" будет проводиться, место и время сообщим позже", — отметил он.

При этом Умеров не сообщил, будет ли снова председательствовать Британия, по его словам, этот вопрос сейчас обсуждается.

Напомним, что президент США Дональд Трамп и представители его администрации, как писал портал "Комментарии", неоднократно заявляли о необходимости проведения проверки расходования средств, которые Америка предоставляла Украине.

Народный депутат Алексей Кучеренко объяснил, что такая проверка необходима. По его словам, сейчас у всех трудные времена, и у граждан, и у компаний. Итак, когда появляется информация, что главный психиатр покупает четыре автомобиля за два года, это свидетельствует только об одном. Таких средств за два года заработать честным путем невозможно, а значит, он присосался к каким-то схемам.




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/umerov-rezultati-ramshtaynu-otrimali-potuzhni-1739385892.html
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