В среду, 12 февраля, состоялась очередная встреча "Рамштайн", на которой присутствовал министр обороны Украины Рустем Умеров. Министр подвел итоги встречи.

По словам главы Минобороны, Украина получила очень мощные пакеты помощи от партнеров, пишет издание "РБК-Украина".

Министр обороны отметил, что на сегодняшней встрече было 50 стран, среди вопросов обсудили бюджеты и приоритеты на 2025 год.

"Безопасная помощь будет продолжаться. ПВО, интерцепторы, артиллерия, боеприпасы, армированная бронетехника были в приоритете, получили очень мощные пакеты помощи… И от каждого из присутствующих, что они будут продолжать эту помощь в этом году и в предстоящие годы", — подчеркнул он.

В то же время министр отметил, что сегодня был проведен ряд двусторонних встреч.

"Начали с министром обороны США, затем прошли встречи с европейскими партнерами. Считаю, "Рамштайн" состоялся продуктивно. Договорились, что следующий "Рамштайн" будет проводиться, место и время сообщим позже", — отметил он.

При этом Умеров не сообщил, будет ли снова председательствовать Британия, по его словам, этот вопрос сейчас обсуждается.

Напомним, что президент США Дональд Трамп и представители его администрации, как писал портал "Комментарии", неоднократно заявляли о необходимости проведения проверки расходования средств, которые Америка предоставляла Украине.

Народный депутат Алексей Кучеренко объяснил, что такая проверка необходима. По его словам, сейчас у всех трудные времена, и у граждан, и у компаний. Итак, когда появляется информация, что главный психиатр покупает четыре автомобиля за два года, это свидетельствует только об одном. Таких средств за два года заработать честным путем невозможно, а значит, он присосался к каким-то схемам.



