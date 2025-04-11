Результаты "Рамштайна": что может получить Украина от партнеров в 2025 году

В пятницу, 11 апреля, состоялось 27 заседание Контактной группы по обороне в формате “Рамштайн”. В Министерстве обороны Украины сообщили, что по итогам встречи партнеры объявили о новых шагах поддержки:

Военная помощь. Фото из открытых источников

Германия в 2025 году передаст 4 системы ПВО IRIS-T и 300 ракет-перехватчиков к этим системам. Также Германия передаст 30 ракет для Patriot, 15 танков Leopard-1, 25 боевых машин Marder и дополнительные 100 тысяч артиллерийских боеприпасов. В общей сложности сумма дополнительной помощи к 2029 году составит 11 миллиардов евро.

Великобритания предоставит помощь на 450 млн фунтов стерлингов: сотни тысяч дронов, радиолокационные системы и ремонт ранее предоставленной техники.

Норвегия предоставила 100 млн фунтов стерлингов на финансирование пакета помощи, объявленного Великобританией. Также объявила о 1 млрд помощи, в том числе на боеприпасы и ПВО/ПРО.

Бельгия объявила о выделении пакета военной помощи стоимостью 1 млрд. евро.

Дания объявила о 25 пакете военной помощи стоимостью почти 900 млн евро.

Литва планирует выделить 20 млн. евро на закупку боеприпасов.

Эстония в ближайшее время предоставит Украине десять тысяч артиллерийских боеприпасов, а также сухие пайки для нужд ВСУ.

Нидерланды выделяют 150 млн. евро на усиление противовоздушной обороны Украины.

"Еще один важный результат заседания — создание коалиции РЭБ при лидерстве Германии. Это важное решение, которое отвечает требованиям времени и усиливает наших воинов на фронте", — подчеркнули в министерстве.

Напомним, что перед встречей "Рамштайн" Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", рассказал, что в первую очередь необходимо Украине.