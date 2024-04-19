Результаты глобального саммита мира могут быть непредсказуемыми. О чем речь

Перед Глобальным саммитом мира в Швейцарии активизировались страны, желающие заморозить войну в Украине. Отсюда и появление в публичном пространстве так называемого мирного плана от президента Турции Реджепа Эрдогана и даже предложение президента Франции Эммануэля Макрона по поводу перемирия на время проведения Олимпийских игр. В конце концов, отмечает Виталий Кулик, какой-то свой "мирный план" имеет даже Китай, который, очевидно, примет участие в работе Глобального саммита мира.

Саммит мира

При этом эксперт подчеркнул, что на нынешнем этапе каждая из заинтересованных сторон пытается обнародовать свои идеи по войне в Украине, которые могут быть положены в основу так называемой альтернативной формулы мира. То есть, говорит эксперт, расчет на то, что на основу формулы мира президента Владимира Зеленского, Китай, Бразилия или, например, Соединенные Штаты, хотели бы наложить свои "мирные планы", которые сведутся к выведению "красных линий" и предложению "просто перестать стрелять".

Кулик добавил, что Запад может продемонстрировать готовность к переговорам уменьшая поддержку Украины, при этом РФ воспользуется такой возможностью и далее будет давить. При этом Китай будет призывать Запад прекратить военную помощь Украине, а агрессор в это время постарается захватить еще больше территорий. Конечно, добавляет эксперт, Сил обороны будут сопротивляться, и ни одна из сторон не достигнет своих целей.

Именно об этом, говорит Кулик, Украина должна говорить с Китаем, Францией, Штатами и доказывать, что альтернативы формуле мира Зеленского просто нет.

"На самом деле, результаты глобального саммита мира могут быть непредсказуемыми",

– отметил Кулик.

При этом он добавил, что все же нужно смотреть на ситуацию, которая будет на фронт в мае и июне. Хотя, добавил эксперт, правда в том, что ни Украина, ни Россия не заинтересованы в замораживании войны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Китай на Глобальном саммите мира в Швейцарии может устроить Украине ловушку.