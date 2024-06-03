Резонансные заявления Зеленского: как они повлияют на российско-украинскую войну

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Ткачик Олеся
В последние дни Президент Украины сделал ряд заявлений в адрес лидеров США и Китая, которые раньше многие назвали бы игрой на грани фола. При этом, как считает политолог Михаил Басараб, речь идет об абсолютно удачных заявлениях.
Владимир Зеленский
По его мнению, именно существующая неопределенность работает против Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский обвинил Китай в том, что он вместе с Россией пытается ослабить Глобальный саммит мира. При этом он добавил, что без позитива воспринимает отказ Пекина поучаствовать в саммите в Швейцарии.
Вместе с тем в Китае заявили, что они никогда не намеревались и не хотели раздувать огонь, а также "не подкармливали пламя" российско-украинской войны. В Китае считают важным поддерживать мирные меры в "этом конфликте". При этом там категорически исключают обвинения в том, что они пытаются ослабить саммит в Швейцарии. Кроме того, в Китае заявили, что придают большое значение отношениям с Украиной и остаются ее крупнейшим торговым партнером.
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