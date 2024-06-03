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Резонансные заявления Зеленского: как они повлияют на российско-украинскую войну

В последнее время президент Владимир Зеленский сделал ряд заявлений на грани фола. Однако, как считает политолог Михаил Басараб, они вполне правильны и заставляют избрать сторону в войне

сегодня, 18:15
Автор:
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Ткачик Олеся
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В последние дни Президент Украины сделал ряд заявлений в адрес лидеров США и Китая, которые раньше многие назвали бы игрой на грани фола. При этом, как считает политолог Михаил Басараб, речь идет об абсолютно удачных заявлениях.

Резонансные заявления Зеленского: как они повлияют на российско-украинскую войну

Владимир Зеленский

"Ибо нам нужна определенность. Мы должны вовсю приближать тот момент, когда взгляд на российско-украинскую войну и сопутствующее глобальное напряжение должен стать черно-белым. Мы должны как можно быстрее создать такие обстоятельства, когда каждый весомый международный игрок будет вынужден открыто, однозначно и полностью встать на ту или иную сторону",
– заявил Басараб.

По его мнению, именно существующая неопределенность работает против Украины.

"Наши враги заинтересованы в ее сохранении. Окончательность ключевых игроков может принести дополнительные вызовы и риски. Но для нас гораздо рискованнее, когда будет оставаться так, как есть",
– подчеркнул политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский обвинил Китай в том, что он вместе с Россией пытается ослабить Глобальный саммит мира. При этом он добавил, что без позитива воспринимает отказ Пекина поучаствовать в саммите в Швейцарии.

Вместе с тем в Китае заявили, что они никогда не намеревались и не хотели раздувать огонь, а также "не подкармливали пламя" российско-украинской войны. В Китае считают важным поддерживать мирные меры в "этом конфликте". При этом там категорически исключают обвинения в том, что они пытаются ослабить саммит в Швейцарии. Кроме того, в Китае заявили, что придают большое значение отношениям с Украиной и остаются ее крупнейшим торговым партнером.




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Источник: https://www.facebook.com/mmbasarab/posts/pfbid0ttyo5XgnehUkLvFHpNryCgk6ZaiChoQMDzuNGdiydJ3Dgo5SyeavjZxGqjNnJ7qfl
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