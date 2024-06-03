Резонансные заявления Зеленского: как они повлияют на российско-украинскую войну

В последние дни Президент Украины сделал ряд заявлений в адрес лидеров США и Китая, которые раньше многие назвали бы игрой на грани фола. При этом, как считает политолог Михаил Басараб, речь идет об абсолютно удачных заявлениях.

Владимир Зеленский

"Ибо нам нужна определенность. Мы должны вовсю приближать тот момент, когда взгляд на российско-украинскую войну и сопутствующее глобальное напряжение должен стать черно-белым. Мы должны как можно быстрее создать такие обстоятельства, когда каждый весомый международный игрок будет вынужден открыто, однозначно и полностью встать на ту или иную сторону",

– заявил Басараб.

По его мнению, именно существующая неопределенность работает против Украины.

"Наши враги заинтересованы в ее сохранении. Окончательность ключевых игроков может принести дополнительные вызовы и риски. Но для нас гораздо рискованнее, когда будет оставаться так, как есть",

– подчеркнул политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский обвинил Китай в том, что он вместе с Россией пытается ослабить Глобальный саммит мира. При этом он добавил, что без позитива воспринимает отказ Пекина поучаствовать в саммите в Швейцарии.

Вместе с тем в Китае заявили, что они никогда не намеревались и не хотели раздувать огонь, а также "не подкармливали пламя" российско-украинской войны. В Китае считают важным поддерживать мирные меры в "этом конфликте". При этом там категорически исключают обвинения в том, что они пытаются ослабить саммит в Швейцарии. Кроме того, в Китае заявили, что придают большое значение отношениям с Украиной и остаются ее крупнейшим торговым партнером.



