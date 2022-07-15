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Резников объяснил свое заявление о наступлении на юг: что имел в виду министр

Резников уточнил, что имел в виду, что Украину защищают миллион людей

15 июля 2022, 22:30 comments1402
Автор:

Лиля Воробьева
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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что о наступлении на юг он не говорил – его неправильно поняли. Он сказал, что английский не его родной язык. Об этом он сказал в интервью украинской службе BBC .

Резников объяснил свое заявление о наступлении на юг: что имел в виду министр

Алексей Резников (фото из открытых источников)

Ранее Резников в интервью газете The Times, говоря о задаче вернуть юг Украины под контроль Киева, заявил, что президент приказал главнокомандующему Вооруженными силами разработать план. Такое заявление опубликовали западные издания, а затем украинские издания.

"Скажем так, там произошло немного misunderstanding (непонимание). Я не говорил, что мы собираем миллионную армию. Пусть простят мой английский язык, он у меня неродной", — прокомментировал он это интервью.

Он уточнил, что имел в виду, что Украину защищают миллион людей.

"Сейчас я четко формулирую: мы сегодня в секторе безопасности и обороны имеем миллион людей под штыком в том или ином виде. Я имею в виду ВСУ, включая подразделения территориальной обороны, национальную гвардию, пограничную службу, национальную полицию, ГСЧС, Службу безопасности Украины, а также силовые подразделения НАБУ и так далее. Из них состоит этот миллион, о котором я говорю, а не мы собираем еще миллион", — пояснил Резников.

Напомним, что Зеленский отреагировал на слова Резникова о декупации юга. Деокупация всей территории Украины является важной задачей для ВСУ. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместного брифинга с главой Правительства Нидерландов Марком Рютте. Владимир Зеленский также сказал, что не читал интервью Резникова, которое он дал журналистам "The Sun" недавно.

 

 




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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/features-62176090
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