Резкое заявление Трампа: Индию не волнует, сколько украинцев погибает от военной машины Путина

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике действия Индии, заявив, что эта страна фактически способствует финансированию российской агрессии, активно закупая нефть в РФ. объемы закупок нефти со стороны Индии практически сравнялись с китайскими.

Трамп раскритиковал Индию

На фоне этого давления со стороны Вашингтона индийские нефтеперерабатывающие компании приостановили закупку российской нефти почти на неделю. Однако, как сообщает The New York Times, это решение, вероятно, было временным — Индия уже готова возобновить импорт дешевых энергоресурсов из РФ.

Ситуация обострилась еще больше после нового обращения Трампа в соцсетях. Президент США прямо обвинил Индию в безразличии к последствиям войны в Украине.

"Индию не волнует, сколько людей в Украине гибнет от российской военной машины", — заявил Трамп.

В ответ на такую политику Трамп пообещал ввести повышенные пошлины на экспортируемые в США индийские товары. Это может существенно повлиять на экономические отношения между двумя странами.

В то же время Вашингтон все жестче сигнализирует, что готов к действиям не только против России, но и тех государств, которые косвенно помогают ей избегать санкций и поддерживают ее экспортные доходы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Начальника Энергетической таможни Анатолия Комара временно отстранили от исполнения служебных обязанностей в рамках дисциплинарного производства. Такое решение приняла Государственная таможенная служба Украины в связи с началом проверки, проводимой по поручению высшего руководства государства.