Резко возросло количество сторонников мира любой ценой: о чем это свидетельствует

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Ткачик Олеся
Пожалуй, впервые за время полномасштабного российского вторжения в Украине четко оформились прямо противоположные лагеря в отношении дилеммы выбора между войной и миром, отметил политолог Владимир Фесенко.
Сколько украинцев хотят мира с РФ
По его словам, если обобщить данные разных социологических опросов, то около трети украинцев крайне негативно относятся к любым договоренностям с Россией о прекращении войны. Но, добавляет эксперт, также около трети украинцев имеют прямо противоположную точку зрения – они готовы согласиться на завершение войны даже путем территориальных уступок врагу.
Политолог предположил, что, очевидно, такие трансформации общественного мнения отражают и усталость от войны у наших сограждан, и усложнение ситуации на фронте, и неоднозначное отношение к массовой мобилизации.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Дмитрий Гордон спрогнозировал завершение войны 30 декабря 2024 года, впрочем эксперты раскритиковали такое заявление и назвали его ничем мотивированным.
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