Резко возросло количество сторонников мира любой ценой: о чем это свидетельствует

Пожалуй, впервые за время полномасштабного российского вторжения в Украине четко оформились прямо противоположные лагеря в отношении дилеммы выбора между войной и миром, отметил политолог Владимир Фесенко.

Сколько украинцев хотят мира с РФ

По его словам, если обобщить данные разных социологических опросов, то около трети украинцев крайне негативно относятся к любым договоренностям с Россией о прекращении войны. Но, добавляет эксперт, также около трети украинцев имеют прямо противоположную точку зрения – они готовы согласиться на завершение войны даже путем территориальных уступок врагу.

"Люди с такими взглядами были и в первый год войны. Однако тогда их было около 8% (по данным Киевского международного института социологии), а сейчас их стало в четыре раза больше. Другие наши соотечественники не исключают переговорный путь завершения войны, однако не готовы на мир любой ценой", — подчеркнул Фесенко.

Политолог предположил, что, очевидно, такие трансформации общественного мнения отражают и усталость от войны у наших сограждан, и усложнение ситуации на фронте, и неоднозначное отношение к массовой мобилизации.

"Одновременно они свидетельствуют о том, что перед нашим обществом возникает драматическая дилемма выбора между продолжением войны с неопределенными ее перспективами или ее завершением путем мирных переговоров на условиях определенных уступок. Именно эта дилемма в политическом и социально-психологическом смысле будет основным вызовом и для руководства государства и для граждан Украины в 2025 году", — считает Фесенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Дмитрий Гордон спрогнозировал завершение войны 30 декабря 2024 года, впрочем эксперты раскритиковали такое заявление и назвали его ничем мотивированным.



