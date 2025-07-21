Режим Путина терпит страшный крах: стало известно, что сломает силу Кремля

Российский экономист и оппозиционный аналитик Владимир Милов в комментарии для издания Главред заявил, что политическая система, построенная вокруг Владимира Путина, имеет все признаки постепенного разрушения. По его мнению, именно усиление внешнего и внутреннего давления может ускорить его крах. Он отмечает: если режим уже шатается — нужно только усиливать давление, чтобы у Кремля не осталось шансов стабилизировать ситуацию.

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Экономист предупреждает, что устанавливать конкретные временные рамки — ложная стратегия. Протесты или обвал системы могут произойти быстро или затянуться, но это не отменяет процесс.

"Проблема в том, что люди часто устанавливают для себя психологический срок — год или два. Если за это время ничего не происходит, появляется разочарование. Но это ошибка. Нужно действовать дальше — изменения произойдут раньше или позже", — пояснил Милов.

По состоянию на июль 2025 г., по его словам, уже заметны признаки глубокого системного кризиса в РФ. События разворачиваются в предусмотренном направлении, хоть и не так стремительно, как хотелось бы. Это подтверждает правильность избранной стратегии — последовательного и продолжительного давления на власть.

Милов также обращает внимание на исторические прецеденты: авторитарные режимы, особенно ведущие затяжные войны, обычно заканчивают свое существование в состоянии глубокого внутреннего конфликта и хаоса. Текущая ситуация в России полностью вписывается в эту модель.

"Путинский режим не исключение — он не сможет держать ситуацию под контролем вечно. Никаких чудес не бывает", — подытожил он.

По мнению экономиста, ключ к переменам — выдержка, стратегическая настойчивость и усиление давления по всем возможным направлениям.

Портал "Комментарии" писал, что после очередной ночной массированной атаки России по территории Украины 21 июля премьер-министр Юлия Свириденко выступила с заявлением в своем Telegram-канале. Она решительно осудила действия страны-агрессора и отметила необходимость усиления оборонного сектора.