Резервы Путина окончательно на грани: озвучено тревожное заявление о последствиях мобилизации в РФ



















В России снова появляются сообщения о принудительной отправке мужчин на войну. В частности, в Пензенской области местные жители заявляют о случаях силового задержания мужчин и принуждения их к подписанию контрактов с российской армией. По словам политолога Игоря Рейтеровича, такие факты могут свидетельствовать о все более серьезных проблемах Кремля с пополнением личного состава.

Фото: из открытых источников

По информации, поступающей из поселка Башмаково, местные жители даже начали организованно противодействовать вербовщикам и защищать мужчин от принудительного вывоза в военкоматы. Жители утверждают, что силовики задерживают людей прямо на улицах, после чего заставляют подписывать контракты на службу.

Рейтерович отмечает, что Россия официально не ввела военное положение, поэтому юридических оснований для всеобщей мобилизации нет.

"Поскольку у них нет правового режима военного положения, этих мужчин просто задерживают на улице, везут в военкоматы и заставляют подписывать контракты", — пояснил политолог.

По его мнению, подобные случаи свидетельствуют о том, что добровольцев уже не хватает, а финансовые стимулы больше не обеспечивают нужное количество новобранцев.

"По факту у них есть проблемы с пополнением. Вооруженные силы Украины выбивают больше, чем они набирают", – подчеркнул Рейтерович.

В то же время эксперт предостерег, что у этой тенденции есть и потенциально опасная сторона для Украины. Если ситуация не изменится, Кремль может прибегнуть к более жестким решениям.

"Если такая ситуация будет развиваться и дальше, Путин может решиться на реальную мобилизацию. Скорее всего, это произойдет уже после выборов в Госдуму – в конце сентября или начале октября", – считает политолог.

В то же время, по словам Рейтеровича, сложности с комплектованием российской армии могут свидетельствовать о постепенном истощении военного потенциала РФ. Если российские потери и дальше будут превышать темпы набора новых военных, даже ближайшее окружение Владимира Путина может прийти к выводу, что продолжение войны не имеет стратегической перспективы.

"Если такая тенденция сохранится, то, возможно, уже даже для ближайшего окружения Путина станет очевидным, что у войны нет перспектив и надо думать, как из нее выходить", – подытожил Рейтерович.

Портал "Комментарии" уже писал, что итоги переговоров президентов Украины и США могут свидетельствовать о постепенном изменении американской стратегии по войне, развязанной Россией. Об этом заявил политолог Тарас Загородний, анализируя встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Вашингтоне.