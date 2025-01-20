Рейтинг армий мира по численности: на каком месте Украина

Аналитический ресурс Global Firepower опубликовал рейтинг сильнейших армий мира 2025 года, состоящий из 60 различных параметров, в том числе численность войск. Согласно исследованию аналитиков, Украина оказалась на шестом месте в списке крупнейших армий мира.

Рейтинг армий мира по численности. Фото: Comments.ua

Global Firepower опубликовал рейтинг активной военной силы по странам, отражающий численность всего личного состава, который имеет "активный статус службы" и может быть готов к бою в любой момент.

Согласно этому рейтингу, наиболее многочисленные войска в мире у Китая – 2,035 млн человек. Второй в рейтинге армий мира по численности считается Индия – 1,455 млн военных. Тройку лидеров замыкает США – 1,328 млн человек. Россия вместе с Северной Кореей делит 4 и 5 строчку армий мира по численности – по 1,320 млн веянных. Это единственные пять стран, имеющих численность личного состава более миллиона человек.

По данным Global Firepower, Украина занимает шестое место в мире по численности армии – 900 тыс. людей. Подобные цифры озвучил в январе 2025 также президент Владимир Зеленский. По его словам, в рядах украинской армии находится 880 тысяч. военных, а русский контингент на территории Украины составляет около 600 тыс. солдат.

Рейтинг армий мира по численности 2025 года:

Таким образом, украинская армия самая большая в Европе. Следующей после Украины среди европейских стран идет польское войско с численностью 202,1 тыс. людей – 25 место в рейтинге самых многочисленных армий мира. Франция на 26 месте – 200 тыс., Великобритания заняла 30 место – 184,86 тысячи, а Германия сразу после нее со 181,6 тысячи солдат.

Как указывает Global Firepower, самой маленькой армией мира по численности является Люксембург – 1000 активных военных. Кроме того, еще три страны не имеют активного военного персонала: Афганистана, Панама и Исландии.

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