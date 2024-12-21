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Революция на поле боя: Украина впервые применила роботизированные системы вместо пехоты, – ISW

Результатом операции явилось успешное уничтожение позиций российских войск.

сегодня, 09:19
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Клименко Елена

Украинские военные впервые совершили наземную атаку с применением беспилотных наземных транспортных средств (UGV) и дронов (FPV) вместо традиционной пехоты. Это событие произошло около Липцев в Харьковской области, о чем говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Революция на поле боя: Украина впервые применила роботизированные системы вместо пехоты, – ISW

Применение систем UGV. Фото: 24 Канал

По данным аналитиков, со ссылкой на представителя одной из украинских бригад, во время операции были задействованы десятки UGV, оснащенных пулеметами. Работизированные системы также использовались для установки минных полей и их разминирования.

Результатом операции явилось успешное уничтожение позиций российских войск.

"Украинские представители неоднократно подчеркивали важность технологических инноваций и асимметричных ударных возможностей для компенсации нехватки живой силы, в отличие от российской тактики, что предусматривает большие потери для минимальных территориальных достижений", – говорится в отчете ISW. 

Точная дата проведения этой операции не разглашается.

Отметим, что длится 1032-й день полномасштабной войны.

По данным последних суток, произошло 191 боевое столкновение. Украинские силы продолжают активно противодействовать попыткам противника углубиться в украинскую территорию, нанося ему значительные потери.

За прошедшие сутки враг совершил три ракетных удара, 32 авиационных атаки, в том числе с применением девяти ракет и 59 управляемых авиабомб (КАБ). Было зафиксировано более 730 атак дронами-камикадзе, а также более 4 тысяч обстрелов позиций украинских военных и населенных пунктов из разных типов оружия.

Портал "Комментарии" писал, что обойти РЭБ украинских защитников, россияне приступили к практике использования дронов с управлением через оптоволоконный кабель.



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-20-2024
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