Несмотря на длительные наступательные действия и значительные ресурсы, которые Россия продолжает бросать на войну против Украины, в последние месяцы ее армия не смогла добиться значительных успехов на поле боя. В то же время украинские силы все активнее наносят удары по военным объектам в тылу противника, что создает дополнительное давление на российское командование. На этом фоне все чаще звучат предположения, что оккупационные войска могли достигнуть пределов своих наступательных возможностей. Такую оценку ситуации высказал генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Годжес.

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Он обратил внимание, что нынешнее положение российской армии можно объяснить классическими военными теориями о кульминационной точке наступления, которую в свое время описывали известные стратеги Карл фон Клаузевиц и Антуан-Анри Жомини.

По словам Годжеса, обычно армия теряет способность к дальнейшему продвижению из-за нехватки ресурсов, проблем с обеспечением или чрезмерных потерь личного состава. В то же время, он не считает, что Россия уже столкнулась с критическим дефицитом людей или вооружения.

"Я бы не стал утверждать, что в российских наземных силах закончились люди или поставки. Дело в том, что у них закончились идеи. Они до сих пор пытаются повторять то, что делали последние четыре года. И пока они не придумают, как прорвать линию обороны Украины, пока россияне не поймут, как это сделать, думаю, ситуация будет оставаться в тупике. По крайней мере, для российской стороны", – пояснил он.

Генерал подчеркнул, что такая ситуация свидетельствует о эффективности украинской обороны. Украинским военным удалось значительно сдержать наступательный потенциал противника и уменьшить риски для личного состава на передовой.

В то же время, Годжес предостерег, что сам факт остановки российского продвижения еще не означает автоматического изменения ситуации в пользу Украины. По его мнению, для достижения перелома на фронте Киеву необходимо найти решения, позволяющие существенно изменить баланс сил и создать новые возможности для собственных наступательных действий.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что Литва может взять на себя роль посредника в урегулировании дипломатического напряжения между Украиной и Польшей, которое в последнее время заметно обострилось. В Вильнюсе считают, что нынешняя ситуация требует активных действий по сохранению партнерских отношений между двумя странами и недопущению негативных последствий для безопасности всего региона.