Решится ли что-нибудь на Мюнхенской конференции: в ВР объяснили ситуацию по переговорам

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
На Мюнхенской конференции не будут достигнуты какие-либо важные решения для окончания войны, считает председатель Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко. По его словам, там состоятся контакты между представителями Украины и США.
Александр Мережко
Александр Мережко в кулуарах Верховной Рады ответил на вопросы, касающиеся влияния Мюнхенской конференции по безопасности на окончание войны в Украине.
По его словам, Украину и Трампа ждет сложный и очень долгий путь, а Мюнхенская конференция станет местом обмена контактами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак встретился со спецпредставителем президента США по Украине и России Китом Келлогом на Мюнхенской конференции по безопасности.
Также "Комментарии" писали о пяти ключевых пунктах плана президента США Дональда Трампа по окончании войны в Украине и роли Соединенных Штатов в этом процессе.
Новости