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Решится ли что-нибудь на Мюнхенской конференции: в ВР объяснили ситуацию по переговорам

Народный депутат Александр Мережко объяснил, сможет ли Украина и США что-либо решить во время Мюнхенской конференции.

сегодня, 15:00
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Slava Kot

На Мюнхенской конференции не будут достигнуты какие-либо важные решения для окончания войны, считает председатель Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко. По его словам, там состоятся контакты между представителями Украины и США.

Решится ли что-нибудь на Мюнхенской конференции: в ВР объяснили ситуацию по переговорам

Александр Мережко

Александр Мережко в кулуарах Верховной Рады ответил на вопросы, касающиеся влияния Мюнхенской конференции по безопасности на окончание войны в Украине.

"Я не думаю, что что-то будет решаться во время Мюнхенской конференции. То, что предлагает Трамп — это очень дальний путь. Надо, чтобы состоялись консультации, прежде всего с президентом Украины, с европейскими партнерами. Возможно, состоится какая-нибудь встреча в Саудовской Аравии, как предлагает Трамп с Путиным, это возможно", — сказал Мережко.

По его словам, Украину и Трампа ждет сложный и очень долгий путь, а Мюнхенская конференция станет местом обмена контактами.

"На Мюнхенской конференции, на мой взгляд, каких-либо решений вообще не будет. Скорее всего, там состоятся просто контакты, встречи между представителями из команды Трампа. Этим все ограничится и каких-то принципиальных решений там не будет", — добавил Мережко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак встретился со спецпредставителем президента США по Украине и России Китом Келлогом на Мюнхенской конференции по безопасности.

Также "Комментарии" писали о пяти ключевых пунктах плана президента США Дональда Трампа по окончании войны в Украине и роли Соединенных Штатов в этом процессе.



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Источник: https://t.me/espresotb/123032
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