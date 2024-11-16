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Решение Зеленского, навязанное Трампом, приведет к массовым беспорядкам в Украине

Дмитрий Кулеба предположил, что Зеленский не согласится на "неприятные мирные условия"

сегодня, 17:46 comments1675
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Кречмаровская Наталия

После избрания нового президента США появилась надежда на скорейшее окончание войны в Украине. Ведь одержавший победу Дональд Трамп обещал закончить войну за 24 часа и, даже, до официального вступления в должность. Однако решения, навязанные администрацией Трампа, могут привести к катастрофическим последствиям. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в авторской статье для The Economist , сообщает портал "Комментарии".

Решение Зеленского, навязанное Трампом, приведет к массовым беспорядкам в Украине

Фото портал "Комментарии"

Он прокомментировал версию, что Трамп лишит Украину финансовой помощи, чтобы заставить руководство страны быть покладистым. Однако, по словам Кулебы, Владимир Зеленский на уступки сразу не согласится. У него еще будет некоторая поддержка со стороны США, направленная в последние дни правления Байдена, а также помощь из Европы.

В случае окончания средств, "в игру вступила бы" новая динамика и не только на поле боя, моделирует ситуацию Кулеба. "Правда, без финансирования Украина может полностью потерять позиции. Если бы тогда администрация Трампа навязала Украине неприятные мирные условия, и если бы Зеленский согласился (маловероятный сценарий), часть украинского общества сопротивлялась бы. Внутренние беспорядки угрожают внутренним крахом страны", – отметил экс-министр. Такая ситуация позволила бы Путину победить, однако "ответственность за это ляжет прямо на Трампа. Он не может позволить, чтобы Украина стала его Афганистаном".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что состоялся телефонный разговор Шольца и Путина. О чем говорили лидеры РФ и Германии, читайте по ссылке.




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