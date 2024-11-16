Решение Зеленского, навязанное Трампом, приведет к массовым беспорядкам в Украине

После избрания нового президента США появилась надежда на скорейшее окончание войны в Украине. Ведь одержавший победу Дональд Трамп обещал закончить войну за 24 часа и, даже, до официального вступления в должность. Однако решения, навязанные администрацией Трампа, могут привести к катастрофическим последствиям. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в авторской статье для The Economist , сообщает портал "Комментарии".

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Он прокомментировал версию, что Трамп лишит Украину финансовой помощи, чтобы заставить руководство страны быть покладистым. Однако, по словам Кулебы, Владимир Зеленский на уступки сразу не согласится. У него еще будет некоторая поддержка со стороны США, направленная в последние дни правления Байдена, а также помощь из Европы.

В случае окончания средств, "в игру вступила бы" новая динамика и не только на поле боя, моделирует ситуацию Кулеба. "Правда, без финансирования Украина может полностью потерять позиции. Если бы тогда администрация Трампа навязала Украине неприятные мирные условия, и если бы Зеленский согласился (маловероятный сценарий), часть украинского общества сопротивлялась бы. Внутренние беспорядки угрожают внутренним крахом страны", – отметил экс-министр. Такая ситуация позволила бы Путину победить, однако "ответственность за это ляжет прямо на Трампа. Он не может позволить, чтобы Украина стала его Афганистаном".

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