Перед запланированной встречей президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, Украина пытается донести свою позицию до американского президента.

Трамп предположил, что возможны некоторые территориальные уступки, однако это отверг президент Украины Владимир Зеленский. Если Киеву, в конце концов, придется пойти на определенный компромисс в рамках окончательного соглашения, исходя из реалий на поле боя, то Украина будет обсуждать территориальные вопросы только после того, как Россия согласится на прекращение огня и будет соблюдать его. Об этом пишет Politico со ссылкой на информацию лица, знакомого с этим вопросом.

О возможных уступках заговорили и в НАТО – генсек Альянса Марк Рютте предположил, что окончательным компромиссом будет то, что определенные территории должны быть российскими путем военной оккупации, но юридически останутся украинскими.

Некоторые, как пишет издание, осудили это как измену русскому империализму.

Издание отмечает, что такие решения могут быть политически смертельны для администрации Зеленского.

"Изменение границ потребует конституционного одобрения, которое будет очень трудно получить, что разозлит население, пожертвовавшее кровью и жизнями, чтобы сдержать Россию, и может привести к тому, что сотни тысяч людей будут перемещены с территории, переданной России", — говорится в сообщении.

