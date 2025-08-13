logo

Решение власти может разозлить украинцев: для администрации Зеленского это будет означать политическую смерть
commentss НОВОСТИ Все новости

Решение власти может разозлить украинцев: для администрации Зеленского это будет означать политическую смерть

Территориальные уступки могут разозлить украинцев и означать политическую смерть для администрации Зеленского

13 августа 2025, 16:05
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Перед запланированной встречей президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, Украина пытается донести свою позицию до американского президента.

Решение власти может разозлить украинцев: для администрации Зеленского это будет означать политическую смерть

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Трамп предположил, что возможны некоторые территориальные уступки, однако это отверг президент Украины Владимир Зеленский. Если Киеву, в конце концов, придется пойти на определенный компромисс в рамках окончательного соглашения, исходя из реалий на поле боя, то Украина будет обсуждать территориальные вопросы только после того, как Россия согласится на прекращение огня и будет соблюдать его. Об этом пишет Politico со ссылкой на информацию лица, знакомого с этим вопросом.

О возможных уступках заговорили и в НАТО – генсек Альянса Марк Рютте предположил, что окончательным компромиссом будет то, что определенные территории должны быть российскими путем военной оккупации, но юридически останутся украинскими.

Некоторые, как пишет издание, осудили это как измену русскому империализму.

Издание отмечает, что такие решения могут быть политически смертельны для администрации Зеленского.

"Изменение границ потребует конституционного одобрения, которое будет очень трудно получить, что разозлит население, пожертвовавшее кровью и жизнями, чтобы сдержать Россию, и может привести к тому, что сотни тысяч людей будут перемещены с территории, переданной России", — говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что народный депутат Украины Даниил Гетманцев назвал чрезвычайно важными запланированные переговоры Президента США, Президента Украины и лидеров ЕС и ведущих стран-членов Союза. Особенно это важно перед встречей Трампа и Путина.



Источник: https://www.politico.eu/article/ukraine-donald-trump-vladimir-putin-summit-alaska-volodymyr-zelenskyy-security/
