Решение уже готовится и будет объявлено: Вашингтон скоро нанесет удар по России

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Соединенные Штаты должны выработать четкий механизм реагирования на удары России. По его словам, Украина зафиксировала атаки окупантов на энергетическую инфраструктуру, их последствия и передала соответствующие данные США.

Ракетный удар

При этом Подоляк подчеркнул, что эта информация аккумулируется и американская сторона уже работает над созданием инструментов реагирования. Он выразил надежду, что представители Белого дома публично об этом сообщат.

Подоляк также напомнил, что президент Владимир Зеленский подчеркнул, что система мониторинга соблюдения частичного перемирия несовершенна. Украинская сторона собрала доказательства нарушения Россией режима прекращения огня и передала их США, демонстрируя, что Кремль не намерен его соблюдать.

Подоляк отметил, что Украина активно участвует в этом процессе, предоставляя американской стороне факты, подтверждающие российские атаки, в частности на энергетическую инфраструктуру.

По мнению советника главы Офиса президента, в ответ на удары по критическим объектам Украины следует наносить аналогичные удары по территории России.

"Украина в этом случае будет и юридически, и фактически права. Россия хотела поиграть в свою классическую фейковую пропаганду, россияне единолично решили, что они вроде бы прекратили бить по энергетике, хотя такого не было, удары по энергообъектам были и 23, и 24, и 25 марта", — сказал Подоляк.

Также советник главы ОП отметил, что с 18 марта Россия накапливала пропагандистский ресурс, пытаясь убедить мир, что не производит обстрелов. В то же время, она обвиняла Украину в атаках на российскую энергетическую инфраструктуру.

Однако Подоляк подчеркнул, что никаких договоренностей о прекращении огня не существовало до 23-24 марта, когда в Саудовской Аравии прошли переговоры. После этого были определены списки объектов, не подлежащих атакам. Все удары после этой даты Украина тщательно фиксирует и передает США.

Как подытожил Подоляк, Вашингтон уже демонстрирует жесткую риторику в отношении России, что может свидетельствовать о готовности к решительным действиям.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина пережила первую ночь без налета российских шахедов.



