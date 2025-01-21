Решение Трампа может значительно ухудшить ситуацию на фронте для Украины

После инаугурации новый президент США Дональд Трамп шокировал мир некоторыми решениями. Прекращение оказания помощь на 90 дней взволновало украинцев.

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Народный депутат Украины Алексей Гончаренко в эфире Ранок.LIVE рассказал, чем грозит прекращение США оказания Украине военной помощи.

По его словам, это плохой сценарий, ведь европейские страны не смогут полностью заменить американскую поддержку.

“Очевидно, что полное прекращение американской помощи для нас, в условиях продолжения проведения боевых действий, абсолютно неприемлемо. Европейские страны могут помочь нам, но они полностью не могут заменить помощь США. Что касается отечественного ВПК, то к счастью, оно существует и, однако из-за неудачной работы нашего правительства, нашей власти, наш ВПК недостаточно силен, чтобы заменить собой помощь партнеров”, — рассказал нардеп.

Акцентировал внимание Гончаренко еще на одной составляющей американской помощи, прекращение которой значительно усугубит ситуацию на поле боя.

“Есть еще одно направление, о котором мало говорят, но оно очень важно. Для нас очень важны данные, которые мы получаем от разведки, и если мы прекратим получать эти данные от наших партнеров, то, даже имея оружие, нам будет чрезвычайно сложно вести успешные боевые действия”, — подчеркнул нардеп.

Напомним, что новый президент США Дональд Трамп, как писал портал "Комментарии", в своей инаугурационной речи не сдавал обещание завершить войну в Украине за 24 часа. Хотя именно это убеждение он высказывал неоднократно в ходе избирательной гонки. Отмечал, что для этого ему даже не нужно заходить в Белый дом.



