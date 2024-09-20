Решение центра кибербезопасности: Telegram попал под ограничение

19 сентября состоялось заседание Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) – ключевого органа координации и контроля в сфере кибербезопасности, сообщили в СНБО.

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В заседании приняли участие руководящий состав Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Нацполиции, Генштаба ВСУ, СБУ, Минобороны, Нацбанка, Минцифры, МИД, разведывательных органов, руководство регуляторных органов в сфере электронных коммуникаций, а также народные депутаты Украины.

Ключевой темой заседания было обсуждение угроз национальной безопасности, связанных с использованием мессенджера Telegram, особенно во время полномасштабной войны россии против Украины.

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов привел обоснованные данные о наличии у российских спецслужб доступа к личной переписке пользователей Telegram, даже удаленных сообщений, а также их персональных данных.

"Я всегда выступал и выступаю за свободу слова, но вопрос Telegram – это вопрос не свободы слова, это вопрос национальной безопасности", – подчеркнул он.

Представители СБУ и ГШ ВСУ отметили, что Telegram активно используется врагом для кибератак, распространения фишинга и вредоносного программного обеспечения, установки геолокации пользователей, корректировки ракетных ударов и т.д.

В целях минимизации этих угроз было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий – операторов критической инфраструктуры.

Исключение будут составлять только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.

Принят ряд решений, направленных на развитие сферы кибербезопасности в государстве. Среди них – создание национальной инициативы по содействию усилению роли женщин в кибербезопасности и обеспечению гендерного равенства, а также внедрение автоматизированной платформы по мониторингу реализации Стратегии кибербезопасности Украины (CyberTracker), что позволит улучшить стратегическое планирование в этой сфере. Также некоторые вопросы, направленные на укрепление национальной киберустойчивости, были рассмотрены в закрытом режиме.







