Решающая битва за Донбасс: это четыре ключевых города

Главное управление разведки сообщило, что на территории Украины находится 700 тысяч россиян, большинство которых сосредоточено на Донбассе, а Институт изучения войны прогнозирует новое наступление РФ на востоке, которое должно начаться осенью. По словам участника войны на востоке Украины и общественного деятеля Евгения Дикого, это свидетельствует о том, что близится "решающая битва" за Донецкую область.

Евгений Дикий. Фото из открытых источников

Евгений Дикий в интервью порталу "Комментарии" рассказал о приближении великой битвы за Донбасс. По его словам, сражение сосредоточится вокруг четырех основных городов востока страны, находящихся вблизи линии фронта.

"Нас ждет решающая битва за ту часть Донецкой области, которая остается до сих пор под нашим контролем. Это в первую очередь крупная промышленная агломерация Краматорск — Константиновка — Дружковка — Славянск. Вот за эти четыре города развернется решающее сражение, оно продлится несколько месяцев", — сказал Дикий.

Дикий считает, что одновременно Россия не сможет осуществить несколько наступлений осенью. По его словам, активности с российской стороны заметны в моменты, когда они снижают деятельность по другим направлениям.

"Все-таки при всем размере российской армии не хватает их вести боевые действия одинаковой высокой интенсивности по всему фронту. Обратите внимание: пока они пытались прорваться на Сумы, было определенное, хотя и очень относительное, затишье на Донбассе. От Сум откатились — снова усилили давление на Донбасс Украины", — пояснил Дикий.

По его словам, судьба Донбасса решается под давлением фактора, "хватит ли у нас сил их удержать?" Как объясняет Дикий, у Украины проблемы с мобилизационным ресурсом.

