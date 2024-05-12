Решает судьбу Донецкой области: ветеран АТО назвал критически важный город, который хотят захватить россияне

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Slava Kot
Бывший командир роты батальона "Айдар" и ветеран АТО Евгений Дикий заявил, что россияне хотят захватить Часов Яр, ведь это "командные высоты". По его словам, в битве за Часов Яр решается судьба Донецкой области.
Украинские военные. Фото из открытых источников
В эфире телеканала "Еспресо" Евгений Дикий прокомментировал попытки россиян захватить город Часов Яр. По его словам, у россиян нет определенной даты, до которой им необходимо оккупировать город, однако они хотят получить контроль над ним.
Ветеран АТО объясняет, что Часов Яр имеет стратегическое значение для войны в Донецкой области. По словам Дикого, из города можно взять под огневой контроль ближайшие населенные пункты.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Силах обороны объявили о прорыве россиян в населенном пункте Донецкой области.
Также "Комментарии" писали о рекордной атаке Украины по территории России. Украинский беспилотник пролетел более 1500 км для атаки по российском НПЗ, что стало самым большим расстоянием от украинской границы до цели на территории Российской Федерации.
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Ігор
сегодня, 12:51
Совкове мислення адміністративними межами тобто зонами відповідальності чиновників. Замість стратегічного бачення наприклад, впаде Харків це буде як ніж у живіт України. Але нацпам'ятні погляди ніколи не змінюються і не розумнішають.