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Решает судьбу Донецкой области: ветеран АТО назвал критически важный город, который хотят захватить россияне

Если российские силы захватят Часов Яр и установят контроль над городом, Украина может лишиться всей Донецкой области.

сегодня, 13:37
Автор:
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Slava Kot
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Бывший командир роты батальона "Айдар" и ветеран АТО Евгений Дикий заявил, что россияне хотят захватить Часов Яр, ведь это "командные высоты". По его словам, в битве за Часов Яр решается судьба Донецкой области.

Решает судьбу Донецкой области: ветеран АТО назвал критически важный город, который хотят захватить россияне

Украинские военные. Фото из открытых источников

В эфире телеканала "Еспресо" Евгений Дикий прокомментировал попытки россиян захватить город Часов Яр. По его словам, у россиян нет определенной даты, до которой им необходимо оккупировать город, однако они хотят получить контроль над ним.

"Цель дожать Часов Яр у них точно есть. Поскольку это уже не оперативный уровень, а стратегия. В Часовом Яру решается судьба Донецкой области. В частности, всей части Донецкой области, которая не оккупирована россиянами", — считает военный эксперт.

Ветеран АТО объясняет, что Часов Яр имеет стратегическое значение для войны в Донецкой области. По словам Дикого, из города можно взять под огневой контроль ближайшие населенные пункты.

"Дело в том, что Часов Яр – это господствующие высоты. Если мы потеряем эти высоты, то потом отбить их будет очень сложно. А также у россиян появится возможность простреливать Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск", – рассказал Евгений Дикий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Силах обороны объявили о прорыве россиян в населенном пункте Донецкой области.

Также "Комментарии" писали о рекордной атаке Украины по территории России. Украинский беспилотник пролетел более 1500 км для атаки по российском НПЗ, что стало самым большим расстоянием от украинской границы до цели на территории Российской Федерации.



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Ігор

сегодня, 12:51

Совкове мислення адміністративними межами тобто зонами відповідальності чиновників. Замість стратегічного бачення наприклад, впаде Харків це буде як ніж у живіт України. Але нацпам'ятні погляди ніколи не змінюються і не розумнішають.


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