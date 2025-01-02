Репрессии на оккупированной территории станут законными: жесткое решение в отношении украинцев

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Кречмаровская Наталия
На оккупированной территории ситуация обостряется – россияне приняли решение, по которому могут беспрепятственно попадать в жилые помещения.
Фото портал "Комментарии"
В Центре национального сопротивления объяснили, что таким решением оккупанты узаконили репрессии на захваченной территории.
Полиция будет иметь право проникать в жилье в рамках госконтроля за мигрантами.
Также обратились к украинцам с призывом сообщать о расположении врага, его технике и данных коллаборантов, способствующих репрессиям.
Напомним, что захватнические власти на оккупированных территориях устанавливают свои правила, чтобы как можно больше украинцев получили российские паспорта.
Так, с января 2025 года, как писал портал "Комментарии", у всех владельцев автомобилей потребуют наличие российского страхования гражданско-правовой ответственности.
В Центре национального сопротивления объяснили, что в России этот документ называется ОСАГО. А чтобы его получить необходимо оформить российский паспорт. "Таким образом, имеем еще один элемент давления на местных жителей", — отметили в Центре национального сопротивления.
Если водители без автострахования российского образца, оккупанты угрожают разнообразными мерами: от лишения прав до конфискации транспорта.
При этом следует отметить, что принудительная паспортизация согласно нормам международного права является нарушением Женевских конвенций.
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