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Репрессии на оккупированной территории станут законными: жесткое решение в отношении украинцев

Репрессии на оккупированной территории усилятся: решившие захватчики

сегодня, 13:25
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Кречмаровская Наталия

На оккупированной территории ситуация обостряется – россияне приняли решение, по которому могут беспрепятственно попадать в жилые помещения.

Репрессии на оккупированной территории станут законными: жесткое решение в отношении украинцев

Фото портал "Комментарии"

В Центре национального сопротивления объяснили, что таким решением оккупанты узаконили репрессии на захваченной территории.

"С 5 марта 2025 года в России вступит в силу новый закон, дающий право полицаям проникать в квартиру украинцев на временно оккупированных территориях", — говорится в сообщении Центра нацсопротивления.

Полиция будет иметь право проникать в жилье в рамках госконтроля за мигрантами.

"Цель: граждане Украины, которые не обменяли украинский паспорт на российский", — пояснили в Центре.

Также обратились к украинцам с призывом сообщать о расположении врага, его технике и данных коллаборантов, способствующих репрессиям.

Напомним, что захватнические власти на оккупированных территориях устанавливают свои правила, чтобы как можно больше украинцев получили российские паспорта.

Так, с января 2025 года, как писал портал "Комментарии", у всех владельцев автомобилей потребуют наличие российского страхования гражданско-правовой ответственности.

В Центре национального сопротивления объяснили, что в России этот документ называется ОСАГО. А чтобы его получить необходимо оформить российский паспорт. "Таким образом, имеем еще один элемент давления на местных жителей", — отметили в Центре национального сопротивления.

Если водители без автострахования российского образца, оккупанты угрожают разнообразными мерами: от лишения прав до конфискации транспорта.

При этом следует отметить, что принудительная паспортизация согласно нормам международного права является нарушением Женевских конвенций.



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Источник: https://t.me/sprotyv_official/6048
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