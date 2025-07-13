Американское издание The New York Times оказалось в центре скандала после публикации репортажа из приграничья Курской области России. Журналистка Нанна Гайтман провела шесть дней в регионе, где ее сопровождали бойцы российского подразделения "Ахмат" — формирование, известное участием в агрессии против Украины. Министерство иностранных дел Украины назвали такой шаг медиа самым "глупым решением".

Репортаж NYT из Курской области

Материал под заголовком "Пейзаж смерти: оставшееся там, где Украина ворвалась в Россию" появился на сайте NYT 12 июля. В тексте журналистка описывает встречи с местными жителями и российскими военными, которые, по ее словам, "помогали с эвакуацией" и "боролись за возвращение территорий".



Впрочем, в публикации почти не упомянута украинская позиция — за исключением короткого упоминания об опровержении украинской армией обвинений в военных преступлениях. О причинах боевых действий на Курщине, как и о контексте полномасштабного вторжения России в Украину, в репортаже речь не идет вообще.



Спикер МИД Георгий Тихий подверг жесткой критике материал:

"Тот, кто на сайте NYT считал разумным писать репортаж вместе с российскими военными преступниками, принял самое глупое решение. Это не баланс и не другая сторона истории. Это просто разрешение российской пропаганде вводить аудиторию в заблуждение", — заявил он, сравнив это с манипуляциями, которые в 1930-х годах публиковал Уолтер Дюранти, когда NYT игнорировала Голодомор.

Это уже не первая спорная история с участием Гайтмана. Ранее она получила награду World Press Photo 2025 за снимок под названием "Полевой госпиталь", на котором изображен раненый боевик так называемого "народного ополчения" на оккупированной Донбассе.



Тогда МИД Украины уже выступал с критикой из-за сочетания этого фото с другим победителем конкурса: снимком шестилетней Анжелины из Харьковщины, которая лежит на полу в собственном доме и страдает от панических атак после обстрелов. В МИД назвали такое сравнение "жалким" и заявили, что поставить на одну доску жертву войны и ее виновников неприемлемо.



После волны критики организаторы конкурса принесли извинения. В случае с NYT дипломатическая реакция еще более жесткая — потому что речь идет уже не о фото, а о тексте, продвигаемом российскими нарративами из уст самих военных преступников.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Центр противодействия дезинформации опроверг громкую публикацию немецкого издания Bild, в которой говорится о якобы подготовке нового масштабного наступления россии. В ЦПИ назвали эти материалы очередным примером непрофессионального подхода и непонимания реального положения дел на фронте.