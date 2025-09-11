Правительство расширило перечень категорий для подачи заявлений по возмещению ущерба в результате российской агрессии и выплатам репараций в Реестр убытков. Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов. Он напомнил, что заявления принимаются о вреде и потерях, которые были причинены Россией после 24 февраля 2022 года.

Репарации можно будет получить не только за разрушенное жилье: расширен список категорий

Таким образом, кроме уже открытых 11 категорий для физических лиц, в скором времени украинцы смогут подавать заявления по новым 6 категориям:

Вынужденное перемещение за пределы Украины – А1.2

Насильственное перемещение или депортация детей – А2.8

Насильственное перемещение или депортация взрослых – А2.9

Потеря жилья или места жительства – А3.3

Потеря оплачиваемой работы – А3.4

Потеря частного предпринимательства – А3.5

Пока на портале Дия отсутствует возможность подачи заявлений по новым категориям, но уже в ближайшее время после решения всех технических вопросов доступ будет открыт , отметил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что механизм компенсации еОселя, который предусматривает компенсацию части расходов на приобретение жилья, стартовал для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий. Об этом сообщил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Государство берет на себя наиболее сложные платежи:

▪ компенсирует до 70% первого взноса, но не более 30% стоимости жилья;

▪ в течение первого года возмещает до 70% ежемесячного платежа, в общей сложности до 150 тысяч гривен;

▪ дополнительно покрывает до 40 тысяч гривен на комиссии, сборы и страхование. Стоимость жилья, которое можно купить – до 2 миллионов гривен.