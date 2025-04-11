Рекордный пакет военной поддержки: озвучена впечатляющая сумма, которую получит Украина от "Рамштайна"

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Клименко Елена
11 апреля, во время очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, международные партнеры объявили о беспрецедентной военной поддержке Киева — на сумму, превышающую €21 млрд (более $23,8 млрд). Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Гили.
Военная помощь Украине. Фото: 24 Канал
Он также уточнил, что Великобритания продолжит поддержку Украины и в текущем году выделит 4,5 млрд. фунтов стерлингов на оборонные нужды украинской армии.
По информации The Guardian, министр обороны Германии Борис Писториус также выступил с критикой действий Кремля, подчеркнув, что Россия не только отвергла недавнюю мирную инициативу Дональда Трампа, но продолжает обстрелы как военной, так и гражданской инфраструктуры в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении акцентировал на необходимости усиления украинской противовоздушной обороны. По его словам, Киев ожидает, что после этого заседание получит новые системы ПВО.
Портал "Комментарии" писал, что российская армия наращивает количество воздушных атак на украинскую территорию, при этом совершенствуя тактику использования баллистических ракет.
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