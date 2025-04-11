Рекордный пакет военной поддержки: озвучена впечатляющая сумма, которую получит Украина от "Рамштайна"

11 апреля, во время очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, международные партнеры объявили о беспрецедентной военной поддержке Киева — на сумму, превышающую €21 млрд (более $23,8 млрд). Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Гили.

Военная помощь Украине. Фото: 24 Канал

"Сегодняшние договоренности в рамках "Рамштайна" предусматривают новую волну помощи, общая сумма которой превышает €21 млрд — это самый высокий показатель военной поддержки Украины с начала полномасштабного вторжения", — заявил Гили.

Он также уточнил, что Великобритания продолжит поддержку Украины и в текущем году выделит 4,5 млрд. фунтов стерлингов на оборонные нужды украинской армии.

По информации The Guardian, министр обороны Германии Борис Писториус также выступил с критикой действий Кремля, подчеркнув, что Россия не только отвергла недавнюю мирную инициативу Дональда Трампа, но продолжает обстрелы как военной, так и гражданской инфраструктуры в Украине.

"Ровно месяц назад Путин отказался от полного прекращения огня. Он заявляет о желании мира, но параллельно тормозит переговоры и наращивает агрессию", — подчеркнул Писториус.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении акцентировал на необходимости усиления украинской противовоздушной обороны. По его словам, Киев ожидает, что после этого заседание получит новые системы ПВО.

"Мы научились точно уничтожать большинство ракет и дронов врага, но нам нужно устранить дефицит противовоздушных средств, чтобы полностью закрыть небо", — сказал Зеленский.

Портал "Комментарии" писал, что российская армия наращивает количество воздушных атак на украинскую территорию, при этом совершенствуя тактику использования баллистических ракет.