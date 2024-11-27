Рекордный обмен пленными предложила Россия: почему это может быть провокацией

Россия готова провести обмен 630 военнопленных с Украиной и приступить к подготовке дальнейших обменов, сообщила представитель МИД Мария Захарова на пресс-конференции. Трансляция проходит на YouTube.

Мария Захарова. Фото: МИД рф

"Актуальный список содержит 630 украинских военнопленных, которые Россия готова немедленно передать Киеву на паритетных условиях. Хочу обратить внимание: Российская Федерация оставляет на решение Украины, кого из российских военнослужащих включать в обмен", — сказала она и пояснила, что возвращение каждого служащего важно.

Представитель МИД вновь раскритиковала позицию украинской стороны и заявила, что Киев просит передать ему в том числе уже вернувшихся на родину служащих, тех, о ком Москва не располагает сведениями, или погибших пленных во время удара по СИЗО в Еленовке или аварии Ил-76.

Последний сейчас обмен военнопленными между сторонами прошел 18 октября по формуле "95 на 95". Посредником в нем выступили ОАЭ. Наибольший обмен на сегодняшний день состоялся в январе, тогда он был проведен по формуле "195 на 195".

С 2022 года до конца 2024 провели 45 обменов.

Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, комментируя заявление Захаровой, отметил, что это может быть "самая большая провокация со стороны России".

"Начинается что-то непонятное, но интересное. Если да, то это может быть самым большим обменом с начала войны. Но, учитывая россиян, это может быть самой большой провокацией с начала войны.

Если не учитывать провокаций с "зеленым коридором" из Мариуполя, "гарантированным" россиянами", – отметил Андрющенко.