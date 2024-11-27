logo

BTC/USD

94489.73

ETH/USD

3524.64

LTC/USD

96.20

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Рекордный обмен пленными предложила Россия: почему это может быть провокацией
commentss НОВОСТИ Все новости

Рекордный обмен пленными предложила Россия: почему это может быть провокацией

МИД РФ сообщил о готовности провести рекордный обмен пленными с Украиной

сегодня, 16:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Россия готова провести обмен 630 военнопленных с Украиной и приступить к подготовке дальнейших обменов, сообщила представитель МИД Мария Захарова на пресс-конференции. Трансляция проходит на YouTube.

Рекордный обмен пленными предложила Россия: почему это может быть провокацией

Мария Захарова. Фото: МИД рф

"Актуальный список содержит 630 украинских военнопленных, которые Россия готова немедленно передать Киеву на паритетных условиях. Хочу обратить внимание: Российская Федерация оставляет на решение Украины, кого из российских военнослужащих включать в обмен", — сказала она и пояснила, что возвращение каждого служащего важно.

Представитель МИД вновь раскритиковала позицию украинской стороны и заявила, что Киев просит передать ему в том числе уже вернувшихся на родину служащих, тех, о ком Москва не располагает сведениями, или погибших пленных во время удара по СИЗО в Еленовке или аварии Ил-76.

Последний сейчас обмен военнопленными между сторонами прошел 18 октября по формуле "95 на 95". Посредником в нем выступили ОАЭ. Наибольший обмен на сегодняшний день состоялся в январе, тогда он был проведен по формуле "195 на 195".

С 2022 года до конца 2024 провели 45 обменов.

Советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, комментируя заявление Захаровой, отметил, что это может быть "самая большая провокация со стороны России".

"Начинается что-то непонятное, но интересное. Если да, то это может быть самым большим обменом с начала войны. Но, учитывая россиян, это может быть самой большой провокацией с начала войны.

Если не учитывать провокаций с "зеленым коридором" из Мариуполя, "гарантированным" россиянами", – отметил Андрющенко.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости