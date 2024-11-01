Рекордный месяц атак: сколько российских дронов сбило украинское ПВО в октябре

В октябре 2024 года Россия применила рекордное количество беспилотников против Украины – 2023 года дроны, в том числе иранские Shahed и другие неизвестные модели. Это самое большое количество атакующих дронов за один месяц этого года.

Россия выпустила более 2000 дронов по Украине в октябре

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook, украинским военным удалось сбить или подавить 1185 этих дронов. Еще 738 беспилотников были потеряны, и их местонахождение пока неизвестно. 29 дронов покинули воздушное пространство Украины.

Всего с начала года Россия использовала против Украины уже 6987 ударных дронов. Больше всего они атакуют гражданские объекты и критическую инфраструктуру, что оказывает значительное влияние на жизнь мирного населения. Эти беспилотники предназначены для нанесения максимального ущерба при столкновении с целью, что делает их очень опасными.

С каждым месяцем враг все чаще прибегает к использованию Shahed и других типов дронов. В частности, они запускаются в основном ночью, благодаря чему Россия пытается создать психологическое давление на украинцев и увеличить нагрузку на систему противовоздушной обороны.

В ночь на 1 ноября российские войска снова атаковали украинские территории. Они выпустили три управляемых ракеты Х-59/69 с временно оккупированных территорий в Херсонской области, а также 48 беспилотников, среди которых были Shahed и дроны неустановленного типа.

Читайте на портале "Комментарии" — В течение последнего месяца российские войска взяли под контроль более 414 квадратных километров территории на Донбассе, что стало наибольшей потерей территорий Украины начиная с лета 2022 года. Кроме того, россияне в последние месяцы захватили несколько стратегических городов, что помогло армии РФ закрепить свои позиции для дальнейшего продвижения на Покровск – один из ключевых логистических центров украинских сил в регионе. The New York Times опубликовал материал, в котором указал на четыре основных фактора, почему россияне захватывают все больше территории Украины.