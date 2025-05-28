Рекордные "шахматные" атаки по Украине: в Воздушных силах предупредили об опасности

За последние дни российские войска совершают массированные атаки, запуская сотни дронов-камикадзе "Шахед" за раз, что свидетельствует об изменении тактики и ее эскалации, сообщил Юрий Игнат, руководитель прессслужбы Воздушных сил ВСУ.

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По словам Игната, в течение трех суток Россия устанавливает новые антирекорды по количеству беспилотников, задействованных в атаках. Он предупреждает, что подобная тенденция может указывать на дальнейший рост масштабов дроновых ударов.

"Имеем дело не только с ударными дронами — почти половина из них имитационные, что создает дополнительные трудности для систем противовоздушной обороны", — пояснил Игнат.

Российская армия стремится истощить украинскую ПВО, заставляя ее тратить ресурсы на ложные цели. По словам Игната, РФ имеет техническую и материальную возможность наращивать количество "Шахедов", однако бесконечное производство этих беспилотников невозможно из-за высокой стоимости.

Ранее Юрий Игнат уже отмечал, что враг все чаще применяет групповые налеты дронов по отдельным населенным пунктам, что усложняет оборону.

Кроме того, 24 мая во время атаки на Одессу российские войска использовали новый тип беспилотника, ранее не обнаруженный украинскими ПВО. По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, это может свидетельствовать о тестировании новых разработок.

А уже 26 мая впервые за весь период полномасштабного вторжения Россия нанесла удар по Харькову с помощью FPV-дрона с боевым зарядом. Это новый уровень угрозы, демонстрирующий стремление врага найти слабые места в системе обороны города.

Портал "Комментарии" писал, что российские войска во время атак Украиной меняют тактику запуска "Шахедов", чтобы не дать возможности украинской ПВО сработать эффективно. Более того, противник всячески пытается истощить ПВО Украины. Для этого он употребляет несколько методов.