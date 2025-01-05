Рекордные потери России в 2024 году: что изменилось на фронте за три года войны

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Slava Kot
С начала полномасштабного вторжения России в Украину прошло почти три года, которые демонстрируют изменение тактики и интенсивности войны. Например, в 2024 году Россия на войне потеряла больше личного состава, чем в 2022 и 2023 годах вместе взятых. Однако в несколько раз меньше вертолетов и самолетов.
Потери России на войне в Украине
Согласно данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения, Россия на войне против Украины потеряла 790 800 солдат личного состава. Более половины российских потерь личного состава были нанесены в 2024 году. Кроме того, в прошлом году Россия теряла в четыре раза больше солдат, чем в 2022 году.
Потери личного состава России на войне против Украины по годам:
Кроме личного состава, также потери России в 2024 году росли еще в нескольких категориях.
Автотехника:
Артсистемы:
БПЛА:
Ракеты:
Танки:
Также статистика потерь России на войне показывает у некоторых категория значительное уменьшение потерь в 2024 году, в частности это касается самолетов, вертолетов, кораблей и подводных лодок.
Корабли и подводные лодки:
Вертолеты:
Самолеты:
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что потери России установили новый рекорд в декабре.
Также "Комментарии" писали о том, что стало известно, до каких пор Путин планирует продолжать войну.
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