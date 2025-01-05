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Рекордные потери России в 2024 году: что изменилось на фронте за три года войны

Сравнительная статистика потери России на войне в Украине за 2022-2024 годы.

5 января 2025, 16:30
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Автор:
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Slava Kot

С начала полномасштабного вторжения России в Украину прошло почти три года, которые демонстрируют изменение тактики и интенсивности войны. Например, в 2024 году Россия на войне потеряла больше личного состава, чем в 2022 и 2023 годах вместе взятых. Однако в несколько раз меньше вертолетов и самолетов.

Рекордные потери России в 2024 году: что изменилось на фронте за три года войны

Потери России на войне в Украине

Согласно данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения, Россия на войне против Украины потеряла 790 800 солдат личного состава. Более половины российских потерь личного состава были нанесены в 2024 году. Кроме того, в прошлом году Россия теряла в четыре раза больше солдат, чем в 2022 году.

Потери личного состава России на войне против Украины по годам:

  • – 2022 – 106 720 (13,5%)
  • – 2023 – 253 290 (32%)
  • – 2024 – 430 790 (54,5%)
  • – В общем – 790 800

Кроме личного состава, также потери России в 2024 году росли еще в нескольких категориях.

Автотехника:

  • – 2022 – 4720 (14,5%)
  • – 2023 – 6610 (20,2%)
  • – 2024 – 21 345 (65,3%)
  • – В общем – 32 675

Артсистемы:

  • – 2022 – 2021 (9,4%)
  • – 2023 – 6461 (30%)
  • – 2024 – 13 050 (60,4%)
  • – Всего – 21 532

БПЛА:

  • – 2022 – 1792 (8,5%)
  • – 2023 – 4865 (23%)
  • – 2024 – 14 474 (68,5%)
  • – В общем – 21 131

Ракеты:

  • – 2022 – 723 (24,1%)
  • – 2023 – 986 (32,8%)
  • – 2024 – 1294 (43,1%)
  • – В общем — 3003

Танки:

  • – 2022 – 3031 (31,3%)
  • – 2023 – 2952 (30,5%)
  • – 2024 – 3689 (38,2%)
  • – В общем – 9672

Также статистика потерь России на войне показывает у некоторых категория значительное уменьшение потерь в 2024 году, в частности это касается самолетов, вертолетов, кораблей и подводных лодок.

Корабли и подводные лодки:

  • – 2022 – 16 (55,2%)
  • – 2023 – 8 (27,6%)
  • – 2024 – 5 (17,2%)
  • – В общем — 29

Вертолеты:

  • – 2022 – 269 (81,5%)
  • – 2023 – 55 (16,7%)
  • – 2024 – 6 (1,8%)
  • – В общем — 330

Самолеты:

  • – 2022 – 283 (76,7%)
  • – 2023 – 46 (12,5%)
  • – 2024 – 40 (10,8%)
  • – В общем – 369

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что потери России установили новый рекорд в декабре.

Также "Комментарии" писали о том, что стало известно, до каких пор Путин планирует продолжать войну.



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