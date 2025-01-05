Рекордные потери России в 2024 году: что изменилось на фронте за три года войны

С начала полномасштабного вторжения России в Украину прошло почти три года, которые демонстрируют изменение тактики и интенсивности войны. Например, в 2024 году Россия на войне потеряла больше личного состава, чем в 2022 и 2023 годах вместе взятых. Однако в несколько раз меньше вертолетов и самолетов.

Потери России на войне в Украине

Согласно данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения, Россия на войне против Украины потеряла 790 800 солдат личного состава. Более половины российских потерь личного состава были нанесены в 2024 году. Кроме того, в прошлом году Россия теряла в четыре раза больше солдат, чем в 2022 году.

Потери личного состава России на войне против Украины по годам:

– 2022 – 106 720 (13,5%)

– 2023 – 253 290 (32%)

– 2024 – 430 790 (54,5%)

– В общем – 790 800

Кроме личного состава, также потери России в 2024 году росли еще в нескольких категориях.

Автотехника:

– 2022 – 4720 (14,5%)

– 2023 – 6610 (20,2%)

– 2024 – 21 345 (65,3%)

– В общем – 32 675

Артсистемы:

– 2022 – 2021 (9,4%)

– 2023 – 6461 (30%)

– 2024 – 13 050 (60,4%)

– Всего – 21 532

БПЛА:

– 2022 – 1792 (8,5%)

– 2023 – 4865 (23%)

– 2024 – 14 474 (68,5%)

– В общем – 21 131

Ракеты:

– 2022 – 723 (24,1%)

– 2023 – 986 (32,8%)

– 2024 – 1294 (43,1%)

– В общем — 3003

Танки:

– 2022 – 3031 (31,3%)

– 2023 – 2952 (30,5%)

– 2024 – 3689 (38,2%)

– В общем – 9672

Также статистика потерь России на войне показывает у некоторых категория значительное уменьшение потерь в 2024 году, в частности это касается самолетов, вертолетов, кораблей и подводных лодок.

Корабли и подводные лодки:

– 2022 – 16 (55,2%)

– 2023 – 8 (27,6%)

– 2024 – 5 (17,2%)

– В общем — 29

Вертолеты:

– 2022 – 269 (81,5%)

– 2023 – 55 (16,7%)

– 2024 – 6 (1,8%)

– В общем — 330

Самолеты:

– 2022 – 283 (76,7%)

– 2023 – 46 (12,5%)

– 2024 – 40 (10,8%)

– В общем – 369

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что потери России установили новый рекорд в декабре.

Также "Комментарии" писали о том, что стало известно, до каких пор Путин планирует продолжать войну.