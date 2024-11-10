Рекордное количество вражеских дронов атаковало Украину

В ночь на 10 ноября 2024 года (с 20:00 9 ноября) противник атаковал рекордным количеством БпЛА. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных Сил ВСУ.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В течение ночи радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 145 воздушных целей – ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из районов Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск – РФ, мыс Чауда – ТОТ Крыма.

По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 62-х БПЛА противника в Одесской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.

67 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины, еще 10 российских БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и России.

В результате атаки оккупантов пострадала Одесщина и другие регионы. Повреждены многоквартирные дома, предварительно обошлось без человеческих жертв, пострадавшим оказывается помощь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Неизвестные БПЛА летели на Москву: что известно

Сегодня в Москве, столице России, раздавались взрывы. По сообщениям российских СМИ, в Раменском городском округе сбили четыре летевших на Москву БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы страны-агрессора Сергей Собянин.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал он , отметив, что "все сбито".

Аэропорт Домодедово сообщил российскому изданию РИА Новости, что для обеспечения дополнительных мер безопасности полетов там введены ограничения на прием и вылет самолетов с 8:03 мск.

Как сообщают в Росавиации, кроме Домодедово ограничения введены на работу аэропорта Жуковский. Ранее сообщалось, что план "Ковер" ввели и для аэропорта Внуково.

Позже Собянин сообщил о сбитии еще пяти беспилотников в городских округах Раменское и Домодедово.

На месте атаки БПЛА в подмосковном Софьином горят два жилых дома, сообщают очевидцы.

Еще пять беспилотников сбиты в городских округах Раменское и Домодедово, сообщил Собянин.

Всего, по данным властей, было сбито 32 беспилотника.

По данным оккупационного Минобороны, ПВО за ночь перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника над Брянской, Ростовской, Белгородской и Курской областями, сообщает российское Минобороны.