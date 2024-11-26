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Рекордное количество дронов атаковало Украину: Зеленский сообщил, что обнаружили в каждом из них

Сложная ситуация в Тернополе из-за попадания вражеских БпЛА

сегодня, 15:13
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Недилько Ксения

Этой ночью Россия атаковала Украину и выпустила рекордное количество ударных дронов против наших людей – 188. Около 80 дронов удалось сбить, более 90 – локационно потеряны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Рекордное количество дронов атаковало Украину: Зеленский сообщил, что обнаружили в каждом из них

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"К сожалению, есть повреждение нашей критической инфраструктуры. Сложная ситуация сейчас в Тернополе. Все службы, ремонтные бригады на местах, работают и помогают людям. Делаем все, чтобы как можно быстрее вернуть поставки электричества", – отметил глава государства.

Он отметил, что в каждом из 188 беспилотников – по 85 иностранных компонентов.

"Это почти 16000 компонентов, без которых они бы не летали. Такие атаки возможны только потому, что преступник обходит санкции, Россия обходит санкции через разные схемы. Спасибо всем в мире, кто блокирует такие поставки, но нам нужно больше совместной работы, чтобы санкции действовали и заставляли Россию прекратить эту войну. Должны остановить российскую агрессию.

Если вы против войны, вы должны быть реально против обхода Россией санкций", – обратился к западным партнерам президент Украины.

Рекордное количество дронов атаковало Украину: Зеленский сообщил, что обнаружили в каждом из них - фото 2
Рекордное количество дронов атаковало Украину: Зеленский сообщил, что обнаружили в каждом из них - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты оставили без света весь областной центр: где произошло попадание

В Тернополе после ночной воздушной атаки на местную энергетическую инфраструктуру возобновляют электро- и водоснабжение. В городе работают пункты обогрева.

Так, известно, что около 02:48 в городе раздался мощный взрыв из-за атаки "шахедов". Позже стало известно, что произошло попадание в пригород – в объект энергетической инфраструктуры. Пока в городе нет света. Кроме того, в результате атаки временно не будут курсировать троллейбусы, сообщил руководитель штаба Совета обороны Тернопольской области Сергей Надал. Сетевые ограничения введены по всей Тернопольской области.



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