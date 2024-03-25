Реестр российских военных преступников: где посмотреть

В прошлом году сформировался новый ресурс, который систематизировал данные о военных преступниках РФ. Так, портал YouControl запустил новый блок для проверки физических лиц – "Российские военные преступники".

Полный список военных преступников России

Проект "Russian War Criminals" является результатом совместных усилий журналистского коллектива Слідство.Инфо и членов Антикоррупционного штаба. Созданный реестр насчитывает профили военнослужащих Российской Федерации, а также идентифицированных военнопленных и лиц, погибших в ходе конфликта. Для формирования данных базы исследователи прибегли к использованию открытых источников, включая списки Центра оборонных стратегий, Главного управления разведки, баз данных, социальных сетей и материалов журналистских расследований.

Зарождение данной базы датируется маем 2022 года и ставит своей главной целью идентификацию лиц, непосредственно участвующих в военных действиях против Украины.

Основная задача инициативы заключается в содействии сбору улик и доказательств преступлений, совершенных в ходе боевых действийю

Этот шаг отражает стремление к обеспечению справедливости и прозрачности в вопросе привлечения к ответственности лиц, замешанных в военных преступлениях. Он подчеркивает важность международного права и необходимость сотрудничества различных организаций и гражданского общества в поиске и предоставлении информации, способной способствовать восстановлению справедливости.

Кроме того, Главное управление разведки МО Украины на своем сайте также собрало информацию о военных преступниках РФ. Посмотреть полный список можно по ссылке.