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Редкая техника врага уничтожена: о чем речь (ВИДЕО)

Корабельный бомбомет удалось уничтожить беспилотником

сегодня, 12:11
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Недилько Ксения

На Лиманском направлении была уничтожена редкая боевая техника врага — корабельный бомбомет "Смерч-2". Об этом сообщили в ОСУВ "Хортица" со ссылкой на видео 63 отдельной механизированной бригады.

Редкая техника врага уничтожена: о чем речь (ВИДЕО)

Уничтоженная техника оккупантов. Фото: скриншот из видео

"Редкую боевую технику противника нашим военным удалось выследить и уничтожить в лесах на Лиманском направлении.

Оккупанты на базе грузовика "Урал" установили корабельный бомбомет "Смерч-2". Однако захватчики не учли один единственный момент, что от пилотов батальона беспилотных систем и их больших ночных дронов не укроешься", – сообщили военные.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на Харьковском направлении военные уничтожили взвод оккупантов. Пилоты дронов 13 бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" мастерски и точно уничтожают вражеские позиции, пулеметные расчеты, минометные батареи и даже артиллерийскую пушку противника. Об этом сообщили в ОСУВ "Хортица".

В этот раз наши защитники не только уничтожили вражескую технику, но и ликвидировали большое количество живой силы противника. Видео уничтожения можно посмотреть по ссылке.

Также "Комментарии" писали подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, Главного управления разведки, Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 11 февраля 2025 года поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод, осуществляющий комплексную переработку нефти.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. НПЗ в основном выпускает бензины, мазут, дизельное горючее. Всего же – более 20 видов нефтепродуктов. Предприятие задействовано в обеспечении русской оккупационной армии. Подтверждено попадание. На объекте возник пожар. Результаты поражения уточняются.



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