Речь не о территории: какой самый сложный вопрос на переговорах с РФ

Лиля Воробьева
Украина и страна-агрессорка Россия в ходе предстоящих мирных переговоров должна обсудить ряд ключевых вопросов. Одним из самых важных станет тема введения европейских войск на территорию Украины.
Переговоры с РФ (фото из открытых источников)
Об этом во время чата на Главреде заявил политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. Он подчеркнул, что этот вопрос будет одним из самых сложных.
По словам эксперта, в России уже бьют тревогу из-за возможности размещения иностранного контингента в Украине. Хотя европейские войска вряд ли появятся в Сумах или Харькове, в РФ уже опасаются подобного шага со стороны Запада.
Сложность ситуации, отметил Фесенко, еще и в том, что позиция Дональда Трампа остается непостоянной.
Фесенко подчеркнул, что вопрос присутствия европейских войск в Украине станет одним из самых сложных и конфликтных во время переговоров. Вместе с тем, он отметил положительный момент в том, что европейские страны пока не намерены идти на уступки.
