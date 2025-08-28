Речь не о территории: какой самый сложный вопрос на переговорах с РФ

Украина и страна-агрессорка Россия в ходе предстоящих мирных переговоров должна обсудить ряд ключевых вопросов. Одним из самых важных станет тема введения европейских войск на территорию Украины.

Переговоры с РФ (фото из открытых источников)

Об этом во время чата на Главреде заявил политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. Он подчеркнул, что этот вопрос будет одним из самых сложных.

По словам эксперта, в России уже бьют тревогу из-за возможности размещения иностранного контингента в Украине. Хотя европейские войска вряд ли появятся в Сумах или Харькове, в РФ уже опасаются подобного шага со стороны Запада.

Сложность ситуации, отметил Фесенко, еще и в том, что позиция Дональда Трампа остается непостоянной.

"На данный момент он поддерживает идею с европейским военным контингентом, хотя в начале года американцы вообще не хотели принимать в этом участия, но при этом предлагали, чтобы гарантами безопасности Украины стали европейцы, но без участия США. Это была идея американцев. Сейчас они уже готовы косвенно принять участие, и это хорошо, но на Трамп не . уступки, и вот здесь проблема", – объяснил он.

Фесенко подчеркнул, что вопрос присутствия европейских войск в Украине станет одним из самых сложных и конфликтных во время переговоров. Вместе с тем, он отметил положительный момент в том, что европейские страны пока не намерены идти на уступки.

"В любом случае, присутствие войск НАТО на территории Украины будет одним из самых сложных и спорных вопросов в переговорах. Нам нужно максимально использовать то, что Трамп эту идею поддерживает", — подытожил политолог.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина точно вернет все захваченные территории. Украина имеет четкое стратегическое видение возвращения всех временно оккупированных Россией территорий. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, выступая на международном форуме экспертной сети Крымской платформы.

По его словам, Киев не только определил основные направления действий, но и в сотрудничестве с международными партнерами, включая США и Великобританию, проводил так называемые "военные игры" — сценарные моделирования возможных вариантов развития ситуации.