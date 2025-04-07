Реальных переговоров до осени не будет: стало известно о коварных намерениях Путина на лето

Политический эксперт Вадим Денисенко в эфире "Эспрессо" выразил мнение, что российский диктатор Владимир Путин лишь имитирует процесс переговоров, намереваясь продолжать военные действия. По его словам, Путин планирует провести летнюю военную кампанию, а уже после ее завершения может снова обратиться к переговорам.

Владимир Путин. Фото: коллаж

Денисенко отметил, что после недавних переговоров в Эр-Рияде стало очевидно, что Путин не готов к подписанию временного прекращения огня.

"Путин настроен на продолжение боевых действий, считая, что летняя кампания станет его последней возможностью для прорыва на фронте и достижения желаемого результата", — отметил он, отрицая возможность такого развития событий.

Эксперт также подчеркнул, что у Путина психологическая уверенность в том, что этим летом он сможет достичь результата, похожего на "Киев за три дня – 2.0". Однако Денисенко заверил, что такого не будет, и добавил, что действительно шансы на мирные переговоры или прекращение огня к октябрю-ноябрю пока очень низкие. Несмотря на заявления Дональда Трампа, Путин, по его мнению, не намерен вступать в переговорный процесс к результатам летней кампании, поскольку считает, что США не введет серьезных санкций.

Портал "Комментарии" писал, что количество российских ударов дронами по территории Украины существенно возросло после начала мирных переговоров с участием США. Рост произошел более чем на 50%, свидетельствует аналитика The Telegraph, которая была составлена на основе данных Воздушных сил ВСУ. В частности, в период 30 дней после 18 февраля, когда в Эр-Рияде стартовали первые переговоры по урегулированию войны, Россия совершила не менее 4 776 дроновых атак. Для сравнения — в 30 дней до этого было зафиксировано 3148 таких ударов.