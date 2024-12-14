Реально ли завершить войну в 2025 году: почему Путину таки придется отгрести от США

"NBC News" со ссылкой на несколько осведомленных источников отмечает, что команда новоизбранного президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности провела обсуждение с Белым домом и представителями Украины для поиска путей "прекращения войны", которую развязала Россия. В то же время, будущий спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог убежден, что войну в Украине можно завершить в ближайшие несколько месяцев. Учитывая те обстоятельства, которые сейчас известны, реально ли завершить войну в 2025 году? На чем будет настаивать Трамп? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Не битый путин ни на какие уступки не пойдет

Политолог Владимир Цибулько считает, что завершение войны для путина – это начало его конца. Ведь экономика "эрефии", развернутая в милитарную сторону, не сможет генерировать оборотные средства в других отраслях. Потому диспропорции и отсутствие дешевого кредитования продолжат кризисные тенденции.

"Романтизм Келога (будущего спецпредставителя США по вопросам Украины – ред.) разобьется об упрямство путина, и американцам придется терять лицо, и, что особенно, признавать правоту украинцев в оценках путинского извращения им тоже не с руки. Поэтому придется все же бить путина руками украинцев, поскольку не битый путин ни на какие уступки не пойдет, а уступки за счет Украины станут поражением для Трампа", – прокомментировал эксперт.

США утвердили оборонный бюджет на 2025 год, и там нет статьи о помощи Украине

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко обратил внимание на очень важный момент, касающийся переговоров и возможного завершения войны в 2025 году, это то, что Соединенные Штаты утвердили оборонный бюджет и там пока нет статьи о помощи Украине. Якобы там была поправка по лендлизу, но ее тоже нет.

"Я придерживаюсь мнения, что сейчас есть идеи самого Дональда Трампа, его команды, но системного плана по завершению войны в Украине еще нет, как и нет четкой стратегии, что и как делать", – отметил эксперт.

Также Владимир Фесенко обратил внимание, что после 5 ноября Дональд Трамп ни разу не упомянул свой пафосный тезис о "завершении войны в Украине за 24 часа". То есть, во время выборов это была красивая метафора, которую наложить на реальность довольно сложно.

"Сейчас очевидны подходы и конкретные идеи, которых будет придерживаться Трамп. Однако пока нет даже самих переговоров, без чего невозможно прекращение огня. Оно же не может возникнуть только по призывам. Главными же требованиями Трампа будут следующие: прекращение огня по линии фронта, которая нестабильна и это главная проблема. Второе – это мораторий на членство Украины в НАТО. Третье – это то, что ответственными за безопасность в Европе должны быть европейцы, а не американцы", – отметил эксперт.

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