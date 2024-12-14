Реально ли завершить войну в 2025 году: почему Путину таки придется отгрести от США

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Кравцев Сергей
"NBC News" со ссылкой на несколько осведомленных источников отмечает, что команда новоизбранного президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности провела обсуждение с Белым домом и представителями Украины для поиска путей "прекращения войны", которую развязала Россия. В то же время, будущий спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог убежден, что войну в Украине можно завершить в ближайшие несколько месяцев. Учитывая те обстоятельства, которые сейчас известны, реально ли завершить войну в 2025 году? На чем будет настаивать Трамп? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Политолог Владимир Цибулько считает, что завершение войны для путина – это начало его конца. Ведь экономика "эрефии", развернутая в милитарную сторону, не сможет генерировать оборотные средства в других отраслях. Потому диспропорции и отсутствие дешевого кредитования продолжат кризисные тенденции.
Политолог, политический консультант Владимир Фесенко обратил внимание на очень важный момент, касающийся переговоров и возможного завершения войны в 2025 году, это то, что Соединенные Штаты утвердили оборонный бюджет и там пока нет статьи о помощи Украине. Якобы там была поправка по лендлизу, но ее тоже нет.
Также Владимир Фесенко обратил внимание, что после 5 ноября Дональд Трамп ни разу не упомянул свой пафосный тезис о "завершении войны в Украине за 24 часа". То есть, во время выборов это была красивая метафора, которую наложить на реальность довольно сложно.
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