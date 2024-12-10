Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в США предложил команде избранного президента Дональда Трампа вести войну к границам 2022 года. Реально ли Украине выйти на границы 2022 года? Какие могут быть последствия? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Трудно представить, как Украина может выйти на границы 2022 года

Бывший сотрудник СБУ и военный аналитик Иван Ступак в интервью журналу "Фокус" выразил мнение, что украинские власти поняли, что возвращение территорий по состоянию на 1991 год пока не осуществлено – в частности, для этого не хватает сил в людях, технике и обеспечении.

Эксперт сослался на поступающую из Вашингтона информацию — в частности, от команды избранного президента США Дональда Трампа.

"Из того, что я знаю, что я читал, то будущая администрация господина Трампа скептически к этому отнеслась, вообще не заинтересована в этом вопросе", — сказал эксперт.

По словам Ступака, оккупированная территория – это миллионы кубометров отломков бетона в перемешку с телами украинских защитников, российских военных и гражданских. Также там могут быть десятки тысяч неразорванных или полунеразорванных боеприпасов, а для разминирования нужны сотни миллиардов долларов, которых у Украины нет.

Как уточнил эксперт, он не представляет, как Украина может выйти на границы 2022 года, и у Киева нет другого выбора, как согласиться на остановку ситуации на тех территориях, которые есть сейчас. При этом если США не будут помогать и давить на Францию и Великобританию, то тоже существенно ограничат помощь, тогда как собственных ресурсов Украине не хватает.

После выхода ВСУ на границы 1991 года война не закончится

Политический эксперт и журналист Виталий Портников на своем YouTube-канале предупредил, что последствия возможного выхода на границы 1991 года могут быть совершенно противоположными тем, о которых мечтают украинцы.

Выход Вооруженных сил Украины на государственные границы 91 может не стать окончанием войны.

"Мы давно уже договорились между собой, что украинской победой будет считаться выход Вооруженных сил Украины на границы 1991 года. Причем как будут развиваться события после этого вероятного выхода, не знает практически никто. Ведь все остальные предположения являются исключительно нашими эмоциональными представлениями о том, какими будут последствия выхода на государственные границы для Российской Федерации, ее руководства, для Владимира Путина", — отметил эксперт.

Виталий Портников предупредил, что для тех, кто считает победой именно окончание войны, выход украинских войск на государственные границы 1991 года будет лишь одним из шагов к такому окончанию, а вовсе не финалом этой многолетней изнурительной войны.

Читайте на портале "Комментарии" — успеет ли Байден принять судьбоносные решения по Украине: как реагируют в Трампа.