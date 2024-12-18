Реально ли работает перевод через "Армия+": военный дал оценку

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Slava Kot
Украинский военный с позывным "Алекс" оценил возможность упрощенной системы переводов через подачу электронного рапорта через приложение "Армия+". По его словам, этот вариант быстро работает, однако лишь по заключению ВЛК.
Украинские военные. Фото из открытых источников
Военный в собственном Telegram-канале рассказал о преимуществах перевода через приложение "Армия+". По его словам, это значительно ускоряет процесс, что видно из примеров собратьев.
Однако военный отмечает, что такая система имеет свои недостатки, ведь работает только по выводам ВЛК, тогда как в других вариантах переводов нужно получить разрешения от руководства.
Военный отмечает, что большинство командиров не согласятся перевести солдата в другую часть, поэтому "процедура перевода почти не изменилась, потому что в основном все переводы "режутся" на уровне бригады".
Ранее портал "Комментарии" сообщал о новых возможностях для военных в приложении "Армия+".
Также "Комментарии" писали, что омбудсмен Лубинец назвал регионы Украины, где больше всего жалоб на ТЦК.
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