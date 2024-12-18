Реально ли работает перевод через "Армия+": военный дал оценку

Украинский военный с позывным "Алекс" оценил возможность упрощенной системы переводов через подачу электронного рапорта через приложение "Армия+". По его словам, этот вариант быстро работает, однако лишь по заключению ВЛК.

Украинские военные. Фото из открытых источников

Военный в собственном Telegram-канале рассказал о преимуществах перевода через приложение "Армия+". По его словам, это значительно ускоряет процесс, что видно из примеров собратьев.

"По переводам через Армия+ — будто работает эта тема, но это относительно перевода по заключению ВЛК, с момента согласования рапорта собрату пришлось ждать чуть больше недели, что честно говоря очень круто. К примеру, мой родственник, написавший бумажный рапорт, имея вывод ВЛК ждет приказа на перевод уже четвертый месяц, потому что, то отправили документы, то они где-то потерялись и тд.", — указывает лейтенант.

Однако военный отмечает, что такая система имеет свои недостатки, ведь работает только по выводам ВЛК, тогда как в других вариантах переводов нужно получить разрешения от руководства.

"Это исключительно по поводу переводов по заключению ВЛК, потому что по другим основаниям, по моему мнению, есть уже недостатки в их формулировках, например, что перевод из боевой бригады в боевую возможен исключительно с согласия командира части" — считает "Алекс".

Военный отмечает, что большинство командиров не согласятся перевести солдата в другую часть, поэтому "процедура перевода почти не изменилась, потому что в основном все переводы "режутся" на уровне бригады".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о новых возможностях для военных в приложении "Армия+".

Также "Комментарии" писали, что омбудсмен Лубинец назвал регионы Украины, где больше всего жалоб на ТЦК.