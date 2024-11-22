Реалии оккупации: враг репрессирует за упоминания о голодоморе

В канун дня памяти жертв голодомора, вызванных античеловеческой политикой российских оккупантов, враг готовится к репрессиям.

РФ усиливает репрессии в оккупации. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, россияне пытаются зачистить любое упоминание о своем преступлении, в результате которого погибли миллионы украинцев. Именно поэтому на временно оккупированных территориях Украины враг сразу уничтожил все упоминания о трагедии — от памятников до музейных экспозиций.

В то же время, по данным Центра сопротивления, оккупанты призвали сдавать всех, кто будет зажигать свечи памяти в субботу или проявлять другие признаки скорби. Такими устрашениями враг хочет стереть у украинцев национальную память.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики 21 ноября попытались штурмовать украинские позиции в городе Волчанск Харьковской области, сообщил командир взвода 24-й Отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов. По словам военного, наступление россиян провалилось, а враг понес потери техники и личного состава. "Россияне покинули танк после первого прилета FPV-дрона. Две МТ-ЛБ и одну БМП украинские воины сожгли. 4 из 20 россиян добежали до украинских позиций и были уничтожены нашей пехотой. Остальные оккупанты уничтожены сбросами", — сообщил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что чтобы победить Россию, украинское общество должно не надеяться на США и европейских союзников, а лично проявлять большую активность в обороне страны и противостоянии коррупции, заявил командир Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. Офицер ВСУ добавил, что не надежды на кого-то, а реальная работа внутри государства, учитывая настоящую, а не желаемую ситуацию — вот ответ на вопрос, чем должны заниматься гражданские граждане.