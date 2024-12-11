На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики заставляют школьников захваченных школ проходить тесты на знание конституции РФ.

Враг усилил давление в оккупации. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, конституция, нормы которой не выполняются в самой России, враги пытаются навязать украинским детям, чтобы интегрировать их в оккупационное общество.

Отмечается, что обязательные тесты украинским подросткам предстоит пройти до 12 декабря, когда в России отмечают так называемый день конституции.

По данным Центра сопротивления, тестированием занимается общественное объединение "Гражданин" при поддержке "министерства молодежи" в оккупационных администрациях. Событие максимально освещают пропагандистские медиа, стремящиеся показать "лояльность" местного населения к захватчикам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон 12 декабря посетит Варшаву, где с руководством Польши обсудит миротворческую миссию по защите суверенитета Украины, если будет подписано мирное соглашение с Россией. Франция предлагает направить в Украину миротворческую миссию, которая будет гарантировать, что россияне не нарушат прекращение огня. Над разработкой проекта этой миссии работает Французский институт международных отношений.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что с учетом актуальной линии боевого столкновения в город Покровск Донецкой области осталось 2-2,5 километра, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". По мнению офицера ВСУ, россияне вряд ли сейчас будут штурмовать Покровск "в лоб", поскольку "слишком узкий плацдарм для такого броска". Он предположил, что, скорее всего, россияне будут обходить город с запада.