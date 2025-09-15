logo

Реактивный «шахед» заметили украинцы: звук, как у ракеты (ВИДЕО)

«Реактивный!» - местные зафиксировали момент пролета реактивного «шахеда» над Черниговской областью

15 сентября 2025, 12:03
Редкое видео пролета российского реактивного дрона-камикадзе "Герань-3" в Черниговской области сняли местные жители. Характерно, что издаваемый беспилотником звук похож больше на звук пролета крылатой ракеты, чем от "шахедов", которые украинцы привыкли слышать.

За прошедшие сутки россияне терроризировали такими "шахедами" Черниговщину, и, особенно, город Нежин, устроив там не менее семи обстрелов.

По данным ОВА, в результате атаки пять человек в больницах. Четверо из них – работники ГСЧС, выехавшие тушить пожар после обстрела одного из предприятий. Агрессор повторно ударил по объекту. В результате прилета травмированы четверо пожарных.

В ГСЧС Украины называют это целенаправленной атакой по спасателям, которые происходят все чаще.

Также ранен 59-летний житель одного из сел Нежинщины. Его госпитализировали в Черниговскую областную больницу. Поврежден жилой дом. Под ударом в Нежинщине – объекты критической инфраструктуры. А также – бизнес. Всего за минувшие сутки враг 42 раза обстрелял Черниговщину. 81 взрыв. Под ударом находились 20 населенных пунктов. В Новгород-Северском районе из-за обстрелов загорелись хозяйственные постройки. В нескольких районах в результате вражеских ударов загорелась сухая трава. Совокупно – почти 10 га. Пожар был ликвидирован.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на одном из сбитых "Шахедов" был найден полный набор оборудования из mesh-модема, антенн и камеры, позволяющих превратить его в FPV-дрон. Анализ отломков сбитых "Шахедов" показывает, что враг все чаще начинает использовать решения с mesh-модемами, а также начал устанавливать курсовые камеры. Об этом пишет издание Defense Express.



Теги:

