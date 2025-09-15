Редкое видео пролета российского реактивного дрона-камикадзе "Герань-3" в Черниговской области сняли местные жители. Характерно, что издаваемый беспилотником звук похож больше на звук пролета крылатой ракеты, чем от "шахедов", которые украинцы привыкли слышать.

Реактивный «шахед» заметили украинцы: звук, как у ракеты (видео)





За прошедшие сутки россияне терроризировали такими "шахедами" Черниговщину, и, особенно, город Нежин, устроив там не менее семи обстрелов.

По данным ОВА, в результате атаки пять человек в больницах. Четверо из них – работники ГСЧС, выехавшие тушить пожар после обстрела одного из предприятий. Агрессор повторно ударил по объекту. В результате прилета травмированы четверо пожарных.

В ГСЧС Украины называют это целенаправленной атакой по спасателям, которые происходят все чаще.

Также ранен 59-летний житель одного из сел Нежинщины. Его госпитализировали в Черниговскую областную больницу. Поврежден жилой дом. Под ударом в Нежинщине – объекты критической инфраструктуры. А также – бизнес. Всего за минувшие сутки враг 42 раза обстрелял Черниговщину. 81 взрыв. Под ударом находились 20 населенных пунктов. В Новгород-Северском районе из-за обстрелов загорелись хозяйственные постройки. В нескольких районах в результате вражеских ударов загорелась сухая трава. Совокупно – почти 10 га. Пожар был ликвидирован.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на одном из сбитых "Шахедов" был найден полный набор оборудования из mesh-модема, антенн и камеры, позволяющих превратить его в FPV-дрон. Анализ отломков сбитых "Шахедов" показывает, что враг все чаще начинает использовать решения с mesh-модемами, а также начал устанавливать курсовые камеры. Об этом пишет издание Defense Express.