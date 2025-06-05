Реакция Зеленского на ужасный удар по Прилукам: погибла семья спасателя

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Slava Kot
В ночь на 5 июня Россия совершила очередную массированную атаку по Украине и ударила беспилотниками по Прилукам Черниговской области. Как оказалось среди пяти погибших была семья спасателя, потерявшего жену, дочь и годовалого ребенка.
Удар по Прилукам. Фото: ГСЧС
Владимир Зеленский отреагировал на удар по Прилукам, который совершила Россия. По словам президента, город Черниговской области был атакован шестью дронами из-за которых погибли пять человек, а еще шестеро получили ранения.
Это уже 632 ребенок, которого убила Россия с начала полномасштабной войны.
По словам Зеленского, Россия постоянно пытается получить больше времени, чтобы и дальше совершать убийства. Если россияне не испытывают давления от мира, то снова продолжает убивать.
В ночь на 5 июня Россия атаковала Украину одной баллистической ракетой и 103 дронами. Основные цели РФ фиксировались в Донецкой, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская разведка оценила запасы ракет в РФ для удара.
Также "Комментарии" писали, что Россия совершила рекордную атаку дронами по Украине.
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