Реакция Зеленского на ужасный удар по Прилукам: погибла семья спасателя

В ночь на 5 июня Россия совершила очередную массированную атаку по Украине и ударила беспилотниками по Прилукам Черниговской области. Как оказалось среди пяти погибших была семья спасателя, потерявшего жену, дочь и годовалого ребенка.

Удар по Прилукам. Фото: ГСЧС

Владимир Зеленский отреагировал на удар по Прилукам, который совершила Россия. По словам президента, город Черниговской области был атакован шестью дронами из-за которых погибли пять человек, а еще шестеро получили ранения.

"К сожалению, есть раненые и погибшие. Один из спасателей прибыл ликвидировать последствия прямо в свой дом: оказалось, что именно в его дом попал "шахед". К сожалению, погибли жена, дочь и его годовалый внук", — сообщил Зеленский и выразил соболезнования погибшим.

Это уже 632 ребенок, которого убила Россия с начала полномасштабной войны.

По словам Зеленского, Россия постоянно пытается получить больше времени, чтобы и дальше совершать убийства. Если россияне не испытывают давления от мира, то снова продолжает убивать.

"Это еще одна причина ввести максимальные санкции и давить всем вместе. Мы ожидаем действий от США, Европы, всех в мире, кто действительно может помочь изменить эти страшные обстоятельства. Сила имеет значение, и прекращение войны может произойти только благодаря силе. Нужно давить на Москву всеми доступными инструментами и шаг за шагом лишать ее возможности", — подсуммировал Зеленский.

В ночь на 5 июня Россия атаковала Украину одной баллистической ракетой и 103 дронами. Основные цели РФ фиксировались в Донецкой, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Херсонской, Сумской и Черниговской областях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская разведка оценила запасы ракет в РФ для удара.

Также "Комментарии" писали, что Россия совершила рекордную атаку дронами по Украине.