Реакция военных на проект выплаты миллиона гривен за "Контракт 18-24"

Владимир Зеленский анонсировал проект с привлечением в армию украинцев в возрасте 18-24 лет. В Минобороны объяснили, что добровольцы получат годовой контракт на службу в армии, а затем могут быть демобилизованы. Сумма контракта в год составляет миллион гривен, а также включает в себя дополнительные финансовые вознаграждения и социальные гарантии. Украинские военные отреагировали на инициативу контрактов для молодых украинцев.

Война в Украине. Фото из открытых источников

Украинские военные положительно относятся к привлечению молодежи в армию, однако отмечают необходимость поддержки и тех, кто продолжает защищать страну. Как указывает военнослужащий Олег Симороз, подобная ситуация может создать условия дискриминации в армии.

"Это правильно, но это должно быть для всех военнослужащих! Этим власть порождает дискриминацию в армии и как следствие у большой группы военных, которая останется без этих плюшек, еще больше упадет уровень морально-психологического обеспечения... Меня раздражает, как это очевидно...", — указывает Симороз.

Лейтенант ВСУ на позывной "Алекс" также указывает, что мотивировать молодежь воевать создает перспективу пополнения численности ВСУ, однако отмечает, что подобные бонусы нужны и для тех, кто служит со времен АТО/ООС.

"Я не против мотивации такими "плюшками", но надо поощрять и тех, на ком армия держится сейчас, а она реально держится на таких старожилах, которые есть в каждом подразделении", — указывает офицер.

Кроме того, военный отмечает, что следует подождать официального разъяснения на бумаге по "контракту 18-24". По его словам, такие вещи регулируют определенный нормативно-правовой акт, а не заявления представителей МОУ, поэтому "ждите документ, изучайте и принимайте свое уже решение".

Командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов считает, что молодежь на контракты будут преимущественно брать в новые проекты, в частности, "Линия дронов". По его словам, молодые ребята быстро учатся, поглощают идеологию подразделения и находят мотивацию там, где видят результат собратьев.

"Критики здесь не будет, инициатива нравится, надеюсь это даст свой результат. Да, немножко обидно, я мобилизован в 21 год, без права на увольнение, как и многие другие ребята. Пацики получат лям и через год поедут домой с плюшками, а мы будем дальше воевать. Нравственно задевает, но глобально это может как-то нам помочь, будем видеть", — указывает военный.

Однако Бунятов положительно смотрит на дополнение Минобороны, что миллион гривен будет предоставлен также и всем, кто уже ранее пришел в армию до 24 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия готовит операцию под фальшивым флагом по Украине.

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