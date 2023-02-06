Реакция украинцев на возможное повторное наступление россиян (ВИДЕО)

Как реагируют жители Киева на вероятную атаку России. Фото из открытых источников

24 февраля российские войска ворвались в Украину, чем начали полномасштабную войну. Почти год появляеться информация о возможном повторном наступлении россиян на столицу Украины. Телеканал "Киев" спросил у жителей столицы, что они думают по этому поводу. Об этом сообщает портал "Комментарии со ссылкой на украинского военного корреспондента Андрея Цаплиенко.

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Почти год идет война в Украине, и военные эксперты и политики прогнозируют, что Россия может не ожидаемо атаковать с севера, как это было в первые дни войны. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что россияне могут снова атаковать Киев. В то время как Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Россия насобирала около 200 тыс. новых солдат, которые могут ударить по столице Украины.

В ожидании возможного будущего наступления российских войск журналисты канала "Киев" спросили у жителей столицы, ожидают ли они повторной атаки.

"Верю. В прошлом году тоже не верили, что будет наступление, у Путина что угодно может быть в голове", — считает житель столицы и добавляет, что готовится к наступлению и "чистит оружие и остается спокойным".

Однако большинство киевлян считают, что Россия не будет повторно нападать на столицу Украины.

"Нет, не верю, не намерен в это верить. Им под жопу дали, они больше не полезут", — говорит киевлянин.

Просмотреть видео с реакцией киевлян на возможное повторное наступление Россиян можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, ожидают ли украинцы контрнаступление ВСУ в ближайшие недели.

Также "Комментарии" писали о том, что медийный солдат Путина указал новые цели для российского вторжения.