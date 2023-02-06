logo

BTC/USD

22902.54

ETH/USD

1633.26

LTC/USD

96.63

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Реакция украинцев на возможное повторное наступление россиян (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Реакция украинцев на возможное повторное наступление россиян (ВИДЕО)

Большинство жителей Киева ожидают, что наступления не будет, но если и будет, то на этот раз жители украинской столицы будут готовы лучше.

сегодня, 16:05
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Реакция украинцев на возможное повторное наступление россиян (ВИДЕО)

Как реагируют жители Киева на вероятную атаку России. Фото из открытых источников

24 февраля российские войска ворвались в Украину, чем начали полномасштабную войну. Почти год появляеться информация о возможном повторном наступлении россиян на столицу Украины. Телеканал "Киев" спросил у жителей столицы, что они думают по этому поводу. Об этом сообщает портал "Комментарии со ссылкой на украинского военного корреспондента Андрея Цаплиенко.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Почти год идет война в Украине, и военные эксперты и политики прогнозируют, что Россия может не ожидаемо атаковать с севера, как это было в первые дни войны. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что россияне могут снова атаковать Киев. В то время как Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Россия насобирала около 200 тыс. новых солдат, которые могут ударить по столице Украины.

В ожидании возможного будущего наступления российских войск журналисты канала "Киев" спросили у жителей столицы, ожидают ли они повторной атаки.

"Верю. В прошлом году тоже не верили, что будет наступление, у Путина что угодно может быть в голове", — считает житель столицы и добавляет, что готовится к наступлению и "чистит оружие и остается спокойным".

Однако большинство киевлян считают, что Россия не будет повторно нападать на столицу Украины.

"Нет, не верю, не намерен в это верить. Им под жопу дали, они больше не полезут", — говорит киевлянин.

Просмотреть видео с реакцией киевлян на возможное повторное наступление Россиян можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, ожидают ли украинцы контрнаступление ВСУ в ближайшие недели.

Также "Комментарии" писали о том, что медийный солдат Путина указал новые цели для российского вторжения.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Tsaplienko/25618
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 16:43

Києву Львову ніщо не загрожує. Просто у населення більшовицька біснуватість з приводу наближення сакральної дати. Тепер на сотні років одні будуть святкувати 23 лютого нагадуючи корумпованим розкрадачам власної країни про "завтра була війна". Такий він посіяний врожай.

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!